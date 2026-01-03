< sekcia Zahraničie
Caracasom otriaslo niekoľko silných explózií
K týmto explóziám došlo v čase, keď americký prezident, ktorý do Karibiku vyslal americkú flotilu, naznačil možnosť pozemných útokov.
Autor TASR
Caracas 3. januára (TASR) - Venezuelskou metropolou Caracas v noci na sobotu (v sobotu okolo 07.00 h SEČ) otriaslo niekoľko silných explózií sprevádzaných zvukmi pripomínajúcimi hluk vydávaný nízko letiacimi lietadlami, informovala agentúra AFP. Podľa agentúry AP výbuchov bolo najmenej sedem. Venezuelská vláda zatiaľ na žiadosti o komentár nereagovala.
K týmto explóziám došlo v čase, keď americký prezident Donald Trump, ktorý do Karibiku vyslal americkú flotilu, naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele a vyhlásil, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „zrátané“.
Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Venezuela medzičasom v piatok deklarovala, že je otvorená rokovaniam o dohode so Spojenými štátmi o boji proti obchodovaniu s narkotikami.
Maduro tvrdí, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktorú patria k najväčším na svete.
