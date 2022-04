Carla Del Ponteová vyzvala ICC, aby vydal zatykač na Putina

Ženeva 2. apríla (TASR) - Niekdajšia prokurátorka zaoberajúca sa vyšetrovaním vojnovým zločinov Carla Del Ponteová v rozhovore pre denník Le Temps, ktorý bol zverejnený v sobotu, vyzvala Medzinárodný trestný súd (ICC), aby v súvislosti s vojenskou ofenzívou na Ukrajine urýchlene vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Putin je vojnovým zločincom," povedala pre švajčiarske francúzskojazyčné noviny Del Ponteová, ktorá bola v minulosti hlavnou prokurátorkou vyšetrovania vojnových zločinov v Rwande či v bývalej Juhoslávii.



Del Ponteová (75) tvrdí, že vydanie medzinárodného zatykača na Putina a ďalších vysokopostavených ruských predstaviteľov je nevyhnutné, aby voči nim bola vyvodená zodpovednosť za vojnové zločiny páchané na Ukrajine, odkedy tam Moskva 24. februára spustila rozsiahlu inváziu. Je to podľa nej dôležitý signál toho, že "už prebehlo vyšetrovanie".



"Je to jediný existujúci nástroj, ktorý umožňuje zadržať páchateľa vojnového zločinu a postaviť ho pred ICC," dodala s tým, že ak by aj bol vydaný na šéfa Kremľa zatykač, nemuselo by to nevyhnutne znamenať, že by ho aj vzali do väzby. "Ak zostane v Rusku, nikdy sa tak nestane. Nemohol by však opustiť krajinu, čo by bol silný signál, že je proti nemu veľa krajín," poznamenala Del Ponteová.



Uviedla tiež, že na základe svojich skúseností hlavnej prokurátorky Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu má nádej, že Putin - rovnako ako bývalý prezident Juhoslovanskej zväzovej republiky (JZR) Slobodan Miloševič - by mohol byť jedného dňa zatknutý a obvinený z vojnových zločinov.



Medzinárodný trestný súd v holandskom Haagu otvoril 3. marca vyšetrovanie možných vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti alebo genocídy na Ukrajine, ku ktorým malo prísť od roku 2013. Vyšetrovanie sa zaoberá aj konfliktom, ktorý na Ukrajine vypukol po začiatku ruskej invázie.



Hoci Ukrajina neratifikovala Rímsky štatút, ktorým sa ustanovil Medzinárodný trestný súd, v roku 2014 uznala jeho súdnu právomoc na zločiny spáchané na svojom území. Kyjev vyšetrovanie ICC schválil a na Ukrajine sa už nachádza skupina odborníkov, ktorá zhromažďuje dôkazy. Rusko svoj podpis Rímskeho štatútu v roku 2016 stiahlo.