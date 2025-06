Carlos Cuerpo: EÚ by mala vyslať jasný signál, že chce dohodu s USA

Houston 13. júna (TASR) - K uzavretiu dohody o clách medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi je ešte dlhá cesta, ale stále existuje vôľa ju dosiahnuť, vyhlásil v piatok španielsky minister hospodárstva Carlos Cuerpo. Veci napredujú a medzi 27 členskými štátmi existuje jednomyseľnosť v otázke dosiahnutia spravodlivej a vyváženej dohody, povedal minister počas svojej návštevy Houstonu v Texase. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump od svojho januárového návratu do prezidentského úradu zaviedol desaťpercentné clo na takmer všetkých obchodných partnerov USA vrátane EÚ. Pohrozil tiež, že na blok uvalí clá až vo výške 50 %, hoci túto sadzbu pozastavil do 9. júla. Americký minister obchodu Howard Lutnick tento týždeň uviedol, že dohoda s EÚ bude pravdepodobne medzi poslednými, ktoré Washington dokončí, aj keď zostáva optimistom, že obe strany tento cieľ dosiahnu v stanovenom termíne.



Dosiahnutie dohody do 9. júla by bolo ideálne, pretože by to signalizovalo „istotu a dôveru“, povedal Cuerpo. Za veľmi dôležité považuje, aby EÚ vyslala „veľmi jasný signál“, že chce uzavrieť dohodu s Trumpovou administratívou. „Základom je vyhnúť sa akýmkoľvek prvkom prehnanej reakcie,“ zdôraznil španielsky minister.