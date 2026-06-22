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Carney a Macron vyzdvihli Starmerovu podporu Ukrajiny

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Na snímke Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP

Carney tiež povedal, že vďaka Starmerovmu úsiliu je svet bezpečnejším miestom a spojenci sú jednotnejší než v minulosti.

Autor TASR
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Ottawa/Paríž 22. júna (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney a francúzsky prezident Emmanuel Macron ocenili v pondelok snahy odstupujúceho britského premiéra Keira Starmera pri podpore Ukrajiny po tom, čo oznámil svoj odchod z funkcie. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Starmer „stál na čele medzinárodných snáh o podporu Ukrajiny prostredníctvom koalície ochotných, posilnenie NATO a zlepšenie spolupráce v Arktíde,“ uviedol Carney, ktorý sa zároveň poďakoval britskému premiérovi za jeho „priateľstvo“ a celoživotnú službu verejnosti.

Carney tiež povedal, že vďaka Starmerovmu úsiliu je svet bezpečnejším miestom a spojenci sú jednotnejší než v minulosti.

Podobné slová na adresu britského premiéra zazneli aj z úst francúzskeho lídra. „Chcel by som poďakovať premiérovi Keirovi Starmerovi za jeho prínos k posilneniu francúzsko-britských vzťahov, za jeho angažovanosť v rámci koalície ochotných na pomoc Ukrajine a za jeho úsilie o obnovenie vzťahov medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou,“ napísal Macron na platforme X.

Odchádzajúci premiér patril medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny. Vďaku mu už vyjadril aj samotný prezident Volodymyr Zelenskyj. „Keir, ďakujem ti za našu spoluprácu, tvoju podporu a spoločné rozhodnutia, ktoré prispeli k posilneniu našej Európy a ochrany našich životov,“ uviedol Zelenskyj a zdôraznil, že ho na Ukrajine kedykoľvek rád privíta.
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