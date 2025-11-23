< sekcia Zahraničie
Carney a Merz v Johannesburgu diskutovali o Ukrajine aj Pásme Gazy
Carney a Merz na stretnutí v Johannesburgu hovorili aj o spolupráci v oblastiach, ako sú kritické minerály, čistá energia, umelá inteligencia, letecký priemysel a obrana.
Autor TASR
Johannesburg 23. novembra (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney a nemecký kancelár Friedrich Merz v sobotu na okraj summitu skupiny G20 v juhoafrickom Johannesburgu diskutovali o vojne na Ukrajinu a situácii v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a spoločného vyhlásenia týchto lídrov zverejneného v nedeľu na internetovej stránke predsedu vlády Kanady.
„Premiér Carney a spolkový kancelár Merz znova potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajiny a zdôraznili, že akékoľvek riešenie musí zahŕňať účasť Ukrajiny, rešpektovať základné záujmy Ukrajiny a poskytnúť bezpečnostné záruky,“ uviedla Carneyho kancelária. Lídri sa podľa vyhlásenia zaviazali pracovať s partnermi na dosiahnutí spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.
Okrem toho Carney a Merz diskutovali aj o situácii na Blízkom východe. „Vyjadrili svoju podporu komplexnému mierovému plánu na ukončenie vojny v Gaze a zdôraznili dôležitosť toho, aby všetky strany naďalej konštruktívne spolupracovali na ďalších krokoch,“ pokračovala kancelária. Kanadský premiér a nemecký kancelár sa zhodli aj v otázke potreby povolenia prístupu rozsiahlej humanitárnej pomoci.
Carney a Merz na stretnutí v Johannesburgu hovorili aj o spolupráci v oblastiach, ako sú kritické minerály, čistá energia, umelá inteligencia, letecký priemysel a obrana.
Nemecký kancelár a premiér Kanady sa v sobotu na okraj summitu G20 zúčastnili aj na stretnutí s ďalšími západnými lídrami o americkom mierovom pláne pre Ukrajinu. Ten v spoločnom vyhlásení označili za základ, ktorý si bude vyžadovať ďalšiu prácu.
