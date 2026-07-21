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Carney chce zintenzívniť obchodné rokovania s USA po ohlásení ciel
Podľa jeho slov obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch.
Autor TASR
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Ottawa 21. júla (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v pondelok vyhlásil, že Ottawa je pripravená zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť nové 50-percentné clá na viaceré kanadské výrobky, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Ide o najnovší zo série jednostranných obchodných krokov USA,“ poznamenal Carney v súvislosti s Trumpovým plánom uvaliť vysoké clá na dovoz kanadského tovaru ako víno, mliečne výrobky, hokejky, bazény, nábytok, oblečenie či cement.
Carney vo vyhlásení zároveň uviedol, že jeho vláda verí v „prínosy slobodného a spravodlivého obchodu“ a podpísala viac ako 20 nových hospodárskych a bezpečnostných partnerstiev. Podľa jeho slov obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie.
Trump podpísal nariadenia o zavedení ciel v pondelok, pričom platiť by mali začať 19. augusta. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie vyvolalo obavy z ďalšieho vyostrenia obchodného sporu medzi oboma krajinami.
„Ide o najnovší zo série jednostranných obchodných krokov USA,“ poznamenal Carney v súvislosti s Trumpovým plánom uvaliť vysoké clá na dovoz kanadského tovaru ako víno, mliečne výrobky, hokejky, bazény, nábytok, oblečenie či cement.
Carney vo vyhlásení zároveň uviedol, že jeho vláda verí v „prínosy slobodného a spravodlivého obchodu“ a podpísala viac ako 20 nových hospodárskych a bezpečnostných partnerstiev. Podľa jeho slov obchodný spor medzi Ottawou a Washingtonom zvyšuje náklady pre rodiny, najmä v Spojených štátoch. Preto má záujem o jeho vyriešenie.
Trump podpísal nariadenia o zavedení ciel v pondelok, pričom platiť by mali začať 19. augusta. Washington tvrdí, že Kanada diskriminačne znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie vyvolalo obavy z ďalšieho vyostrenia obchodného sporu medzi oboma krajinami.