Carney: Éra úzkych väzieb medzi Kanadou a USA sa skončila

Ottawa, 27. marca 2025 (AFP) - Éra úzkych hospodárskych, bezpečnostných a vojenských väzieb medzi Kanadou a Spojenými štátmi „sa skončila“, vyhlásil vo štvrtok kanadský premiér Mark Carney. V stredu americký prezident Donald Trump oznámil vysoké clá na dovoz automobilov a v súvislosti s protiopatreniami Carney povedal, že nič nie je vylúčené. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



„Staré vzťahy, ktoré sme mali so Spojenými štátmi, založené na prehlbujúcej sa integrácii našich ekonomík a úzkej bezpečnostnej a vojenskej spolupráci, sa skončili,“ vyhlásil nový kanadský premiér.



Carney Trumpa vyzval, aby rešpektoval suverenitu Kanady. „Nechceme tak veľa, ale zrejme preňho to je príliš,“ povedal. AP pripomína, že Trump opakovane vyzval, aby sa severný sused stal 51. štátom USA.



Nový kanadský premiér, ktorý 18. marca prevzal funkciu od Justina Trudeaua tiež informoval, že Biely dom ho už oslovil so žiadosťou o naplánovanie telefonátu s Trumpom. Carney očakáva, že sa s Trumpom spojí „za jeden alebo dva dni.“ AP poukazuje, že je nezvyčajné, aby americký prezident a kanadský premiér spolu po nástupe nového lídra do funkcie tak dlho nehovorili.



Na tlačovej konferencii Carney ozrejmil, že v piatok bude hovoriť aj s premiérmi kanadských provincií a podnikateľským sektorom, aby spolu prediskutovali koordinovanú reakciu na americké clá na dovoz automobilov. Protiopatrenia podľa Carneyho zavedú budúci týždeň a v tejto chvíli nie je nič vylúčené.