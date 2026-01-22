< sekcia Zahraničie
Carney: Kanada neexistuje vďaka Spojeným štátom
Autor TASR
Montreal 22. januára (TASR) - Kanada neexistuje vďaka Spojeným štátom, povedal vo štvrtok kanadský premiér Mark Carney v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom tvrdil opak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vo svojom prejave pred zasadnutím kanadského parlamentu Carney povedal, že Kanada a Spojené štáty vybudovali pozoruhodné partnerstvo. „Kanada nežije vďaka Spojeným štátom. Kanada prosperuje, pretože sme Kanaďania,“ zdôraznil.
Carney v utorok vystúpil na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose a vo svojom prejave vyhlásil, že systém globálneho riadenia pod vedením USA prechádza „rozpadom“. Trumpa pritom konkrétne nemenoval.
Podľa názoru kanadského premiéra mocnosti strednej veľkosti, akou je aj Kanada, ktoré prosperovali v ére „americkej hegemónie“, si musia uvedomiť, že nastala nová realita a že „poslušnosť“ ich neochráni pred agresivitou veľmocí.
Kanada podľa Carneyho tiež dôrazne nesúhlasí s akýmikoľvek americkými clami kvôli Trumpovmu cieľu prevziať Grónsko, ktoré je autonómnym územím patriacim Dánsku.
Prejav kanadského predsedu vlády upútal pozornosť amerického prezidenta. „Včera som sledoval vášho premiéra. Nebol príliš vďačný,“ povedal Trump o Carneyho prejave. „Kanada existuje vďaka Spojeným štátom. Pamätajte na to, Mark, keď budete nabudúce robiť svoje vyhlásenia,“ varoval vzápätí.
Vo štvrtok v prejave zameranom na domáce publikum Carney uviedol, že Kanada by mala slúžiť ako vzor v ére „úpadku demokracie“.
„Kanada nemôže vyriešiť všetky problémy sveta, ale môžeme ukázať, že existuje aj iná cesta, že dejiny nie sú predurčené na autoritárstvo a izoláciu,“ uzavrel kanadský premiér.
