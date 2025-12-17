< sekcia Zahraničie
Carney: Kanada nesplní svoje klimatické ciele na roky 2030 a 2035
Autor TASR
Ottawa 17. decembra (TASR) - Kanada nesplní svoje ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do rokov 2030 a 2035, povedal v rozhovore odvysielanom v utorok kanadský premiér Mark Carney. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je jasné, že Kanada so súčasnou politikou nedosiahne klimatické ciele rokov 2030 a 2035,“ priznal Carney v rozhovore pre stanicu Radio-Canada. „Musíme to zmeniť,“ dodal.
Bývalá vláda premiéra Justina Tredeaua si v roku 2021 stanovila cieľ znížiť emisie uhlíka do roku 2030 o 40 až 45 percent pod úroveň z roku 2005. Okrem toho si stanovila aj ďalší cieľ - vytvoriť do roku 2035 energetickú sieť s nulovými emisiami.
AFP pripomína, že Kanada je v súčasnosti vystavená rozsiahlemu napätiu v súvislosti s obchodnou vojnou amerického prezidenta Donalda Trumpa, a chce otvoriť prístup na iné svetový trhy a znížiť svoju hospodársku závislosť od susedných Spojených štátov.
Na základe najnovších dostupných údajov sa emisie uhlíka v Kanade v rokoch 2005 až 2023 znížili o 8,5 percenta.
Kanadský klimatický inštitút tento rok upozornil, že emisie môžu opäť narásť z dôvodu politiky novej vlády. Carney od nástupu do funkcie v marci tohto roku zrušil niekoľko environmentálnych opatrení vrátane uhlíkovej dane pre fyzické osoby a emisného stropu pre ropný a plynárenský sektor. Jeho vláda v uplynulých mesiacoch oznámila sériu projektov s cieľom urobiť z Kanady „energetickú superveľmoc“.
Carney v rozhovore vyjadril presvedčenie, že oznámené veľké investície v energetickom sektore pomôžu zredukovať emisie v dlhodobom horizonte.
Globálne je Kanada medzi krajinami s najvyššími emisiami skleníkových plynov na obyvateľa, informuje AFP.
Federálna vláda pred pár týždňami dosiahla dohodu provinciou Alberta, ktorá je producentom ropy, čo viedlo k odstúpeniu Stevena Guilbeaulta z Carneyho kabinetu. V Trudeauovej vláde bol ministrom životného prostredia. Guilbeault tvrdí, že klimatický plán, na ktorom pracoval niekoľko rokov, je postupne rušený.
