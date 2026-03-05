< sekcia Zahraničie
Carney: Nemožno vylúčiť hypotetickú účasť Kanady v konflikte s Iránom
Autor TASR
Canberra 5. marca (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney vo štvrtok vyhlásil, že nemôže kategoricky vylúčiť vojenskú účasť svojej krajiny v eskalujúcej vojne na Blízkom východe. Vyhlásil to počas svojej návštevy Austrálie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Pri spoločnom vystúpení s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem v Canberre sa Carneyho opýtali novinári, či existuje situácia, v ktorej by sa Kanada zapojila do konfliktu.
„Nikdy nemožno kategoricky vylúčiť účasť,“ povedal, pričom zdôraznil, že ide o „hypotetickú“ otázku. „Budeme stáť pri našich spojencoch... a vždy budeme brániť Kanaďanov,“ dodal.
Carney predtým vyhlásil, že útoky USA a Izraela na Irán sú „v rozpore s medzinárodným právom“. Vyjadril však podporu snahám zabrániť Iránu v získaní jadrových zbraní. Kanadský líder vo štvrtok zopakoval svoju výzvu na „deeskaláciu“ konfliktu.
Vyjadrenia Carneyho prichádzajú počas oficiálnej návštevy Austrálie, ktorej cieľom je prehĺbiť väzby a získať nové investície. Premiér navštívi aj ďalšie krajiny Ázie a Tichomoria, aby sa pokúsil znížiť závislosť Kanady od Spojených štátov.
