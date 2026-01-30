< sekcia Zahraničie
Carney očakáva, že USA budú rešpektovať suverenitu Kanady
Carney a Trump si v posledných týždňoch opakovane vymieňali ostré odkazy.
Autor TASR
Ottawa 30. januára (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney očakáva, že americká administratíva bude rešpektovať kanadskú zvrchovanosť. Povedal to vo štvrtok v rámci odpovede na otázku ohľadom správ o stretnutí amerických predstaviteľov so separatistami usilujúcimi sa o nezávislosť kanadskej provincie Alberta, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Britský denník Financial Times uviedol, že predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA sa dovedna trikrát stretli s organizáciou Alberta Prosperity Project (APP), ktorá presadzuje referendum o tom, či by sa táto energeticky významná západná provincia mala odtrhnúť od Kanady.
„Očakávame, že americká administratíva bude rešpektovať kanadskú suverenitu. V mojich rozhovoroch s prezidentom (Donaldom) Trumpom sa v tomto smere vždy vyjadrujem jasne,“ povedal Carney na tlačovej konferencii.
Zároveň dodal, že Trump s ním nikdy nenastolil otázku separatizmu v Alberte.
APP, ktorá tvrdí, že politika Ottawy provinciu Alberta potláča, chce ďalšie stretnutie s predstaviteľmi štátu a ministerstva financií na budúci mesiac, aby požiadala o úver vo výške 500 miliárd dolárov, informoval Financial Times.
Premiérka Alberty Danielle Smithová povedala, že chce zostať súčasťou Kanady. Ako však poznamenala, podľa prieskumov 30 percent populácie nesúhlasí s tým, čo vníma ako nadmerné zasahovanie Ottawy do záležitostí provincie.
Alberta je vnútrozemská provincia a Smithová nalieha na výstavbu ďalšieho ropovodu k pobrežiu Tichého oceánu. Ten by však musel prechádzať cez susednú provinciu Britská Kolumbia, ktorej premiér David Eby túto myšlienku vylúčil.
Eby, ktorého vzťahy so Smithovou sú zvyčajne chladné, predtým novinárom povedal, že „ísť do cudzej krajiny a požiadať o pomoc pri rozdelení Kanady... je zrada“, cituje Reuters.
Carney a Trump si v posledných týždňoch opakovane vymieňali ostré odkazy, píše agentúra. Carney, ktorý amerického prezidenta nazýva zručným vyjednávačom, naznačuje, že niektoré z Trumpových nedávnych komentárov by mohli súvisieť s revíziou obchodnej dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou, ktorá by mala začať platiť koncom tohto roka.
