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Carney: Ontárijské jazero si navždy ponechá svoj názov
Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA.
Autor TASR
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Ottawa 28. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney vo štvrtok vyhlásil, že Ontárijské jazero nezmení svoj názov. Reagoval tak na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ten istý deň dekrétom nariadil „s okamžitou platnosťou“ premenovať jazero na Americké. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Názov Ontárijského jazera pochádza z hurónskeho slova Ontari’io, ktoré náležite znamená: ‚jazero je krásne, jazero je veľké‘,“ vysvetlil premiér. „To meno má viac ako 400 rokov a je staršie ako Kanadská konfederácia aj ako Deklarácia nezávislosti Spojených štátov amerických,“ zdôraznil Carney v príspevku na platforme X.
„Vieme, že sa mení Amerika, ich obchodné vzťahy, zahraničná politika, národné pamiatky či názvy ich vodných tokov... Kanaďania tiež vedia, že pomenovať realitu znamená nazvať ju Ontárijské jazero - kedysi, teraz a navždy,“ dodal premiér.
Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu.
Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.
„Názov Ontárijského jazera pochádza z hurónskeho slova Ontari’io, ktoré náležite znamená: ‚jazero je krásne, jazero je veľké‘,“ vysvetlil premiér. „To meno má viac ako 400 rokov a je staršie ako Kanadská konfederácia aj ako Deklarácia nezávislosti Spojených štátov amerických,“ zdôraznil Carney v príspevku na platforme X.
„Vieme, že sa mení Amerika, ich obchodné vzťahy, zahraničná politika, národné pamiatky či názvy ich vodných tokov... Kanaďania tiež vedia, že pomenovať realitu znamená nazvať ju Ontárijské jazero - kedysi, teraz a navždy,“ dodal premiér.
Trump premenovanie jazera avizoval už v utorok a odôvodnil to možným znížením objemu obchodu s kanadskou provinciou Ontário po zlyhaní obchodných rokovaní USA a Kanady. Obe krajiny preto vedú obchodnú vojnu.
Ontárijské jazero sa rozprestiera medzi najľudnatejšou kanadskou provinciou Ontário a americkým štátom New York. Jeho stredom prechádza štátna hranica medzi Kanadou a USA. Šéf Bieleho domu už vlani krátko po nástupe do úradu jednostranne nariadil premenovať Mexický záliv na Americký záliv.