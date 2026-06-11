< sekcia Zahraničie
Carney: Otvorenie mosta medzi Kanadou a USA môže trvať trochu dlhšie
Slávnostné prestrihnutie pásky na Medzinárodnom moste Gordieho Howea, ktorého spoluvlastníkmi sú Kanada a americký štát Michigan, je naplánované na piatok.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Ottawa 11. júna (TASR) - Nový most postavený ponad rieku Detroit, ktorého otvorenie chcel americký prezident Donald Trump zablokovať, môže byť otvorený neskôr, ako sa pôvodne očakávalo. Uviedol to v stredu kanadský premiér Mark Carney. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.
„Pozrite sa, všetci tvrdo pracujú na tom, aby bol most otvorený čo najskôr. Nie je to žiadna veľká dráma. Ak to bude trvať o niečo dlhšie, tak to bude trvať o niečo dlhšie, ale tento projekt bude v prospech Kanaďanov, Američanov, biznisu, turistov aj obyvateľov na ďalšie desaťročia,“ povedal Carney.
Slávnostné prestrihnutie pásky na Medzinárodnom moste Gordieho Howea, ktorého spoluvlastníkmi sú Kanada a americký štát Michigan, je naplánované na piatok. To však neznamená, že bude hneď otvorený aj pre dopravu. Carney totiž v utorok uviedol, že tento most medzi Windsorom a Detroitom bude „otvorený do konca týždňa“.
Piatková ceremónia sa uskutoční po nedávnom telefonáte medzi guvernérkou Michiganu Gretchen Whitmerovou a riaditeľkou kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovou, uviedol zdroj oboznámený so situáciou.
Vo februári Trump požadoval, aby Kanada odovzdala americkej federálnej vláde aspoň polovicu zo svojho vlastníckeho podielu na moste a splnila ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámci jeho tlaku na cezhraničný obchod.
Most spájajúci Windsor v kanadskej provincii Ontario a americké mesto Detroit má byť dôležitou ekonomickou tepnou medzi oboma krajinami. Je pomenovaný po legendárnom kanadskom hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho výstavba sa začala v roku 2018.
„Pozrite sa, všetci tvrdo pracujú na tom, aby bol most otvorený čo najskôr. Nie je to žiadna veľká dráma. Ak to bude trvať o niečo dlhšie, tak to bude trvať o niečo dlhšie, ale tento projekt bude v prospech Kanaďanov, Američanov, biznisu, turistov aj obyvateľov na ďalšie desaťročia,“ povedal Carney.
Slávnostné prestrihnutie pásky na Medzinárodnom moste Gordieho Howea, ktorého spoluvlastníkmi sú Kanada a americký štát Michigan, je naplánované na piatok. To však neznamená, že bude hneď otvorený aj pre dopravu. Carney totiž v utorok uviedol, že tento most medzi Windsorom a Detroitom bude „otvorený do konca týždňa“.
Piatková ceremónia sa uskutoční po nedávnom telefonáte medzi guvernérkou Michiganu Gretchen Whitmerovou a riaditeľkou kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovou, uviedol zdroj oboznámený so situáciou.
Vo februári Trump požadoval, aby Kanada odovzdala americkej federálnej vláde aspoň polovicu zo svojho vlastníckeho podielu na moste a splnila ďalšie bližšie nešpecifikované požiadavky v rámci jeho tlaku na cezhraničný obchod.
Most spájajúci Windsor v kanadskej provincii Ontario a americké mesto Detroit má byť dôležitou ekonomickou tepnou medzi oboma krajinami. Je pomenovaný po legendárnom kanadskom hokejistovi, ktorý odohral 25 sezón za klub NHL Detroit Red Wings. Jeho výstavba sa začala v roku 2018.