Carney rokoval s Ál Sáním v snahe zabrániť šíreniu konfliktu
Premiéri zdôraznili význam intenzívnejších diplomatických rokovaní s cieľom zabrániť rozšíreniu konfliktu s globálnymi dôsledkami, upresnila Carneyho kancelária vo vyhlásení.
Autor TASR
Ottawa 10. marca (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney sa v pondelok rozprával so šéfom katarskej vlády Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním v snahe predísť rozširovaniu konfliktu na Blízkom východe, uviedla Carneyho kancelária. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Premiéri zdôraznili význam intenzívnejších diplomatických rokovaní s cieľom zabrániť rozšíreniu konfliktu s globálnymi dôsledkami, upresnila Carneyho kancelária vo vyhlásení. Lídri tiež odsúdili iránske raketové a dronové útoky na Katar a predseda kanadskej vlády vyjadril solidaritu s Dauhou.
USA a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. Teherán na to reagoval údermi na židovský štát a krajiny Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne. Prezident USA Donald Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty už takmer naplnili svoje ciele vo vojne a že sa konflikt čoskoro skončí.
Americké sily vyhlásili, že od začiatku útokov zasiahli viac ako 5000 cieľov vrátane iránskych lodí či tovární na výrobu dronov a rakiet.
„V súlade s medzinárodným právom lídri vyzvali na okamžité ukončenie útokov na civilistov a civilnú infraštruktúru, ktoré slúžia len na destabilizáciu regiónu a zhoršujú globálnu ekonomickú a energetickú situáciu,“ dodal úrad kanadského premiéra.
