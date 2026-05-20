Carney:Rozhodnutie USA zastaviť činnosť rady pre obranu nie je zásadné
Autor TASR
Ottawa 20. mája (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney nepovažuje rozhodnutie Spojených štátov o zrušení spoločnej obrannej poradnej rady za priveľmi dôležité. V utorok jeho vyjadrenie priniesla agentúra AFP, informuje TASR.
Spoločná obranná rada USA a Kanady vznikla v roku 1940 na základe dohody medzi prezidentom Franklinom D. Rooseveltom a kanadským premiérom Williamom Lyonom Mackenziem Kingom. Dohoda, známa aj ako Ogdensburská dohoda, vytvorila základ kontinentálnej obrany počas druhej svetovej vojny a aj neskôr počas studenej vojny. Rada sa podieľala aj na zavedení systému protivzdušnej obrany NORAD a budovaní radarových systémov v Severnej Amerike.
Pondelkové vyhlásenie námestníka ministra obrany USA Elbridgea Colbyho o zrušení tejto rady je podľa AFP najnovším príkladom zhoršujúcich sa vzťahov medzi susednými krajinami od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu.
Colby kritizoval Kanadu za to, že nedostatočne pokročila vo zvyšovaní svojich obranných výdavkov. USA už podľa neho „nemôžu ďalej ignorovať rozdiely medzi rétorikou a skutočnosťou“.
Carney uviedol, že Kanada a Spojené štáty naďalej „veľmi úzko spolupracujú“ vo vojenskej oblasti a budú aj naďalej kooperovať na rôznych platformách vrátane NORAD-u. „Nenadhodnocoval by som význam tohto rozhodnutia,“ zdôraznil kanadský premiér a pripomenul, že poradná rada sa nestretla od roku 2024.
Šéf kanadskej vlády pripustil, že Ottawa v minulosti neplnila svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii. V utorok však zdôraznil, že jeho vláda už dosiahla úroveň predošlého cieľa aliancie, aby výdavky na obranu predstavovali dve percentá HDP.
