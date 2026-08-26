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Carney sa zúčastní na prejave von der Leyenovej o stave EÚ
Von der Leyenová v prejave na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstaví priority EK na nasledujúci rok. Carney vystúpi v pléne EP nasledujúci deň, uviedol zdroj oboznámený s prípravami.
Autor TASR
Brusel/Ottawa 26. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney sa 16. septembra osobne zúčastní na prejave predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej o stave Európskej únie v Štrasburgu. Jeho návšteva sa uskutoční v čase prehlbovania vzájomných vzťahov Kanady a EÚ v reakcii na politiku administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Účasť predsedu kanadskej vlády v stredu potvrdil predstaviteľ EK, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a portálu Politico.
Von der Leyenová v prejave na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstaví priority EK na nasledujúci rok. Carney vystúpi v pléne EP nasledujúci deň, uviedol zdroj oboznámený s prípravami.
Carney sa snaží prehĺbiť vzťahy Kanady s EÚ v rámci širšieho úsilia o spoluprácu takzvaných stredne veľkých mocností v reakcii na zmeny svetového poriadku za vlády Donalda Trumpa. Kanada sa zároveň usiluje o vytváranie alternatívnych obchodných partnerstiev a zvyšuje výdavky na obranu.
Aj EÚ sa snaží diverzifikovať svoje medzinárodné partnerstvá v čase zhoršujúcich sa vzťahov s administratívou USA. Summit EÚ a Kanady je v Ottawe naplánovaný na 29. a 30. októbra.
Von der Leyenová v prejave na pôde Európskeho parlamentu (EP) predstaví priority EK na nasledujúci rok. Carney vystúpi v pléne EP nasledujúci deň, uviedol zdroj oboznámený s prípravami.
Carney sa snaží prehĺbiť vzťahy Kanady s EÚ v rámci širšieho úsilia o spoluprácu takzvaných stredne veľkých mocností v reakcii na zmeny svetového poriadku za vlády Donalda Trumpa. Kanada sa zároveň usiluje o vytváranie alternatívnych obchodných partnerstiev a zvyšuje výdavky na obranu.
Aj EÚ sa snaží diverzifikovať svoje medzinárodné partnerstvá v čase zhoršujúcich sa vzťahov s administratívou USA. Summit EÚ a Kanady je v Ottawe naplánovaný na 29. a 30. októbra.