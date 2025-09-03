< sekcia Zahraničie
Carney telefonoval s Trumpom o vzájomnom obchode, mali dobrý rozhovor
Podľa agentúry Reuters je Carneyho vyhlásenie ďalším indikátorom toho, že napätie medzi Spojenými štátmi a Kanadou postupne upadá.
Autor TASR
Ottawa 3. septembra (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v stredu oznámil, že v pondelok telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Počas „dlhej a produktívnej“ konverzácie sa zhovárali o vzájomnom obchode i iných témach, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Naposledy som sa s prezidentom (Trumpom) rozprával v pondelok večer. Dlho sme sa rozprávali o širokej škále otázok vrátane obchodu, ale aj geopolitických a iných. Bol to dobrý rozhovor,“ povedal novinárom Carney pred zasadnutím vlády.
Podľa agentúry Reuters je Carneyho vyhlásenie ďalším indikátorom toho, že napätie medzi Spojenými štátmi a Kanadou postupne upadá. Ottawa minulý mesiac oznámila, že zruší niektoré odvetné clá na dovoz amerického tovaru a zintenzívni rokovania.
Kanada však jasne uviedla, že ponechá uvalené clá na dovoz americkej ocele, hliníka a automobilov. Tie označila za strategické sektory. Carney taktiež uviedol, že na najnovšom kole rokovaní o vzájomnom obchode je vo Washingtone tím vysokopostavených kanadských predstaviteľov.
„Neočakávajte okamžitý úspech pri nejakom z týchto strategických sektorov, ale rokujeme o tom a budeme o tom rokovať aj naďalej,“ dodal.
Tieto dve susediace krajiny sa ocitli začiatkom tohto roka v takzvanej obchodnej vojne, keď Trump uvalil clá na niektoré dovozy z Kanady a tá na ne reagovala zavedením vlastných protiopatrení.
„Naposledy som sa s prezidentom (Trumpom) rozprával v pondelok večer. Dlho sme sa rozprávali o širokej škále otázok vrátane obchodu, ale aj geopolitických a iných. Bol to dobrý rozhovor,“ povedal novinárom Carney pred zasadnutím vlády.
Podľa agentúry Reuters je Carneyho vyhlásenie ďalším indikátorom toho, že napätie medzi Spojenými štátmi a Kanadou postupne upadá. Ottawa minulý mesiac oznámila, že zruší niektoré odvetné clá na dovoz amerického tovaru a zintenzívni rokovania.
Kanada však jasne uviedla, že ponechá uvalené clá na dovoz americkej ocele, hliníka a automobilov. Tie označila za strategické sektory. Carney taktiež uviedol, že na najnovšom kole rokovaní o vzájomnom obchode je vo Washingtone tím vysokopostavených kanadských predstaviteľov.
„Neočakávajte okamžitý úspech pri nejakom z týchto strategických sektorov, ale rokujeme o tom a budeme o tom rokovať aj naďalej,“ dodal.
Tieto dve susediace krajiny sa ocitli začiatkom tohto roka v takzvanej obchodnej vojne, keď Trump uvalil clá na niektoré dovozy z Kanady a tá na ne reagovala zavedením vlastných protiopatrení.