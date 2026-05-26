Carney volal s Herzogom, odsúdil zaobchádzanie Izraela s aktivistami
Ottawa 26. mája (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney v pondelkovom telefonáte s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom odsúdil „otrasné zaobchádzanie“ s aktivistami propalestínskej iniciatívy Global Sumud Flotilla. Situáciu v Pásme Gazy označil za katastrofickú. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Premiér zopakoval, že otrasné zaobchádzanie s civilistami vrátane kanadských občanov na palube flotily smerujúcej do Gazy je neprijateľné a vyzval na nezávislé vyšetrovanie,“ uviedla vo vyhlásení kancelária Carneyho.
Minulý týždeň vyvolal izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir pobúrenie videom z prístavu Ašdod, na ktorom zajatí aktivisti kľačia na zemi s rukami zviazanými za chrbtom. Krajne pravicový politik medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a vysmieva sa im.
Medzi aktivistami, ktorých izraelské námorníctvo zajalo v medzinárodných vodách, bolo aj 12 Kanaďanov. Jednou z nich je aj Safa Chebbiová, ktorá pre AFP povedala, že skupina bola „pod neustálou hrozbou“.
Aktivisti boli podľa organizátorov vystavení násiliu, pričom niektorých následne hospitalizovali a najmenej 15 aktivistov hlási sexuálne útoky vrátane znásilnenia. Izrael tieto obvinenia odmieta.
Kanada minulý týždeň oznámila, že si pre tento incident predvolala izraelského veľvyslanca. Rovnaký krok urobilo aj viacero európskych krajín. Francúzsko od soboty zakázalo Ben Gvirovi vstup na svoje územie a francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot vyzval Európsku úniu, aby na izraelského ministra uvalila sankcie. Ben Gvira kritizovali aj v Izraeli, pričom nesúhlas s jeho konaním vyjadril aj premiér Benjamin Netanjahu.
Carney podľa vyhlásenia svojej kancelárie taktiež zopakoval nesúhlas Kanady s nelegálnym rozširovaním izraelských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu a násilím voči palestínskym civilistom.
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová v pondelok rokovala so svojím izraelským náprotivkom Gideonom Saarom a povedala mu, že Ottawa poskytne Izraelu dôkazy o zlom zaobchádzaní s kanadskými občanmi z propalestínskej flotily.
„Poukázala som na to, že odopieranie prístupu ku konzulárnym službám kanadským občanom v čase, keď boli zajatí, porušuje Viedenský dohovor a už nikdy sa to nesmie zopakovať,“ uviedla Anandová na sieti X.
Saar podľa svojho príspevku na X v rozhovore so šéfkou kanadskej diplomacie zdôraznil „hroznú antisemitskú vlnu v Kanade - v priemere 19 incidentov za deň“. Kanadská vláda musí prijať kroky proti antisemitskému podnecovaniu a útokom, tvrdí.
