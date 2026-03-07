< sekcia Zahraničie
Carney žiada o odstránenie kráľovho brata Andrewa z nástupníckej línie
Autor TASR
Londýn 7. marca (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney vyzval na odstránenie Andrewa Mountbattena-Windsora z následníckej línie britského kráľa pre jeho väzby na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Bývalý vojvoda a brat britského kráľa Karola III. bol 19. februára zadržaný pre podozrenie, že zdieľal citlivé informácie s odsúdeným sexuálnym delikventom počas pôsobenia ako britský obchodný vyslanec.
„Určite si myslím, že jeho činy sú odsúdeniahodné a spôsobili, že bol zbavený svojich kráľovských titulov... a je nevyhnutné jeho odstránenie z následníckej línie,“ povedal Carney v rozhovore s novinármi počas návštevy Tokia.
Premiéri Austrálie a Nového Zélandu už predtým uviedli, že budú podporovať britskú vládu v akýchkoľvek plánoch na odstránenie Andrewa z následníckej línie. Takýto krok by si vyžadoval zmenu zákona v parlamente a súhlas štátov Spoločenstva národov vrátane Kanady. Andrew dovtedy ostáva po princeznej Lilibet, dcére svojho synovca princa Harryho, v poradí ôsmy.
Mountbatten-Windsor poprel akékoľvek pochybenie týkajúce sa svojho prepojenia Epsteinom, ale na najnovšie obvinenie priamo nereagoval.
Vo februári strávil približne 11 hodín vo väzbe a polícia ho potom prepustila na slobodu počas vyšetrovania. Takisto prehľadala jeho dom na panstve Sandringham v Norfolku a bývalý dom Royal Lodge vo Windsore v Berkshire.
Britský minister obrany John Healey minulý mesiac nariadil preskúmanie vojenských dokumentov, či Epstein na pašovanie dievčat do Spojeného kráľovstva nezneužíval základne britského Kráľovského letectva (RAF). Poveril úradníkov ministerstva, aby preskúmali záznamy ministerstva obrany za viac ako dve desaťročia a všetky letové záznamy spojené s Epsteinom odovzdali polícii.
