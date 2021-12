Caroline Kennedyovú nominoval Biden na post veľvyslankyne v Austrálii

Washington 16. decembra (TASR) - Caroline Kennedyovú, dcéru zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, nominoval prezident Joe Biden na post veľvyslankyne USA v Austrálii. V stredu to oznámil Biely dom, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Kennedyová pôsobila v rokoch 2013-2017 za vlády prezidenta Baracka Obamu ako americká veľvyslankyňa v Japonsku.



"Zohrala rozhodujúcu úlohu v spomienkových podujatiach pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny, ktoré vyvrcholili historickou návštevou prezidenta Obamu v Hirošime a premiéra Abeho v Pearl Harbor," uviedol Biely dom v oznámení nominácie.



Vyštudovaná právnička Kennedyová je spoluautorkou kníh o občianskych slobodách a zostavila a vydala niekoľko knižných titulov, ktoré sa dostali do rebríčka bestsellerov denníka New York Times.



Je najstarším preživším členom rodiny bývalého prezidenta. O otca prišla pri atentáte v novembri 1963, jej matka zomrela na rakovinu a brat John zahynul pri leteckej havárii.



Prezident Biden musí teraz poslať túto nomináciu do Senátu, ktorý ju musí potvrdiť, potom sa Kennedyová môže úradu ujať.



Austrálska ministerka zahraničných vecí Marise Payneová privítala nomináciu vo vyhlásení zverejnenom v miestnych médiách. "Ak (Kennedyovú) Senát Spojených štátov potvrdí, prinesie citlivé chápanie nášho indopacifického regiónu," uviedla Paynová.