Carr vyzval médiá, aby pokrývali vojnu v súlade s verejným záujmom
Výroky predsedu FCC už kritizovali demokrati aj obhajcovia práva na slobodu prejavu.
Autor TASR
Washington 15. marca (TASR) - Predseda Amerického vysielacieho regulátora Federálnej komunikačnej komisie (FCC) v sobotu pohrozil médiám v súvislosti s negatívnym spravodajstvom o vojne na Blízkom východe. Brendan Carr upozornil, že médiá môžu prísť o svoje licencie. Informuje o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Zákon znie jasne. Vysielatelia musia konať vo verejnom záujme a ak tak neurobia, prídu o svoje licencie,“ uviedol Carr na sociálnej sieti X. „Vysielatelia, ktorí šíria hoaxy a skresľujú správy majú teraz šancu napraviť svoj kurz ešte predtým, ako príde na čas obnovovania ich licencií,“ upozornil.
Carr vo svojom vyhlásení nespomenul žiadne konkrétne médiá. Zdieľal však príspevok amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v ňom kritizoval „úmyselne zavádzajúci titulok falošných médií“ týkajúci sa piatich amerických tankovacích lietadiel údajne zasiahnutých Iránom v Saudskej Arábii.
Výroky predsedu FCC už kritizovali demokrati aj obhajcovia práva na slobodu prejavu. „Keď vláda pod hrozbou trestu žiada, aby sa tlač stala nástrojom propagandy štátu, niečo sa veľmi pokazilo,“ uviedla na X Nadácia pre osobné slobody vo vzdelávaní.
