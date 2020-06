Carrie Lamová: Dúfam, že opozícia nebude démonizovať nový zákon

Hongkong 16. júna (TASR) - Najvyššia predstaviteľka Hongkongu Carrie Lamová v utorok uviedla, že dúfa, že opozícia nebude "démonizovať a stigmatizovať" nový zákon o národnej bezpečnosti, pretože by sa tak postavila proti občanom Hongkongu. Informovala o tom agentúra AP.



"Obyvatelia Hongkongu chcú opäť vidieť stabilitu, chcú bezpečné prostredie, kde môžu žiť a pracovať," povedala Lamová novinárom. Podľa nej sú ľudia "vyčerpaní" z násilia a zásahov zahraničia do miestnych záležitostí Hongkongu.



"Sme súčasťou Čínskej ľudovej republiky, ale nemáme mechanizmus na ochranu národnej bezpečnosti. Toto je nielen rizikom pre vyše sedem miliónov ľudí v Hongkongu, ale aj pre 1,4 miliardy ľudí v krajine."



Čínsky parlament schválil v máji zákon o národnej bezpečnosti, ktorý zakazuje v Hongkongu aktivity smerujúce k odtrhnutiu, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon obmedzí slobody Hongkongu a je v rozpore s dohodou, ktorú Čína uzavrela s Britániou, keď v roku 1997 prevzala bývalú britskú kolóniu pod svoju správu. Hongkong sa vtedy stal autonómnym územím Číny a mal platiť princíp "jedna krajina, dva systémy". Mnohí sa obávajú, že zákon bude v Hongkongu použitý na potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu so systémom.



Podrobnosti o zákone neboli zverejnené, ale Lamová uviedla, že sa o nich verejnosť čoskoro dozvie. Tiež dodala, že ľudia sa "nemusia obávať", keďže koniec koncov to bude práve na hongkonských úradoch, aby presadzovali tento zákon. "Jediným účelom tohto zákona je chrániť Hongkong a celú krajinu," uzavrela Lamová.