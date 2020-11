Carson a Trumpov právnik Bossie mali pozitívny test na koronavírus

Washington 10. novembra (TASR) - Americký minister pre bývanie a rozvoj miest Ben Carson mal pozitívny test na koronavírus. Carson je prvým známym členom kabinetu prezidenta Donalda Trumpa, ktorý bol pozitívne testovaný. V pondelok to uviedla tlačová agentúra AP.



Zástupca vedúceho ministrovej kancelárie Coalter Baker v pondelok oznámil, že Carson je "dobre naladený a pociťuje šťastie, že má prístup k účinným liekom, ktoré pomáhajú a výrazne urýchľujú jeho uzdravovanie".



Carson (69) patrí k niekoľkým vrcholným predstaviteľom Trumpovej administratívy, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili v Bielom dome na povolebnej nočnej párty. Carson bol tiež spoľahlivým zástupcom republikánskeho prezidenta, keď pred dňom volieb cestoval do mnohých nerozhodnutých štátov USA, kde s voličmi diskutoval o prioritách a úspechoch Trumpovej administratívy. Zúčastnil sa aj na niekoľkých podujatiach, ktoré Trump zorganizoval, aby prilákal na svoju stranu afroamerických voličov.



Pred tým, ako sa Carson pripojil k Trumpovej administratíve, snažil sa v roku 2016 o prezidentskú nomináciu republikánov. Takmer 30 rokov pracoval ako riaditeľ pediatrickej neurochirurgie v Detskom centre Johnsa Hopkinsa.



Pozitívny test na ochorenie COVID-19 mal aj právnik poverený úlohou viesť povolebné právne spory amerického prezidenta Donalda Trumpa, David Bossie. Tlačovú agentúru Reuters o tom v pondelok informoval zdroj oboznámený so záležitosťou.



Popredný konzervatívny aktivista a obhajca Bossie, ktorý vedie aj mimovládnu organizáciu Citizens United, mal pozitívny test v nedeľu. Zaradil sa tak k šéfovi kancelárie Bieleho domu Markovi Meadowsovi a ministrovi pre bývanie Carsonovi, ďalším obetiam najnovšieho výskytu nákazy súvisiaceho s Bielym domom.



Trump odmieta uznať svoju porážku v prezidentských voľbách a Bossieho poveril, aby na súdoch napadol výsledok volieb.