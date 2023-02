Carter chce dožiť doma; podstúpi domácu hospicovú starostlivosť

Atlanta 18. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Jimmy Carter prešiel v sobotu do tzv. domácej hospicovej starostlivosti. Oznámilo to Carterovo centrum, a síce charitatívna organizácia, ktorú tento 98-ročný bývalý prezident USA založil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Carter sa podľa príspevku svojej nadácie na Twitteri rozhodol po sérii krátkych pobytov v nemocnici "stráviť zvyšný čas doma so svojou rodinou a namiesto ďalších lekárskych zásahov podstúpiť hospicovú (respektíve paliatívnu) starostlivosť".



Carter má podľa nadácie plnú podporu svojho lekárskeho tímu aj rodiny. Carterova rodina sa priaznivcom bývalého prezidenta USA poďakovala za prejavenú účasť, zároveň však ľudí vyzvala, aby rešpektovali jej právo na súkromie.



Demokrat Jimmy Carter pôsobil v rokoch 1977-81 ako 39. prezident USA. Už v marci 2019 sa stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách USA. Predstihol vtedy exprezidenta Georgea H.W. Busha, ktorý zomrel v novembri 2018 vo veku 94 rokov a 171 dní.



Po tom, ako odišiel z Bieleho domu, založil založil Carter spoločne s manželkou Rosalynn zmienené Carterovo centrum, ktoré sa už 41 rokov angažuje v aktivitách na podporu ľudských práv, pri riešení konfliktov, monitorovaní volieb a v zdravotníckej činnosti.



Carter mal v ostatných rokoch viacero zdravotných problémov. V roku 2015 mu diagnostikovali rakovinu mozgu a pečene a následne sa podrobil operácii a rádioterapii. Podľa lekárov bola liečba úspešná. V roku 2019 spadol a utrpel zlomeninu v oblasti bedrového kĺbu. Toto zranenie nasledovalo pritom len niekoľko týždňov po tom, ako si doma pri páde poranil hlavu.