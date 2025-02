Carter: Grónsko by sa malo nazývať Červená, biela a modrá krajina

Washington 12. februára (TASR) — Republikánsky kongresman Buddy Carter predložil v Snemovni reprezentantov návrh zákona, ktorý by americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi umožnil začať rokovania o získaní Grónska a jeho premenovaní na Red, White, and Blueland, teda Červenú, bielu a modrú krajinu, čo je odkaz na farby vlajky USA. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy webu Axios.



Návrh počíta so šesťmesačnou lehotou, počas ktorej musí minister vnútra zabezpečiť, aby bol nový názov Grónska implementovaný na oficiálnych mapách a dokumentoch.



„Amerika je späť a čoskoro bude väčšia ako kedykoľvek predtým, keď sa k nej pripojí Červená, biela a modrá krajina. Prezident Trump správne označil kúpu územia, ktoré je teraz Grónskom, za prioritu pre národnú bezpečnosť a my s hrdosťou privítame jeho ľud, aby sa pripojil k najslobodnejšej krajine, aká kedy existovala, keď náš hlavný vyjednávač uzavrie túto monumentálnu dohodu,“ uviedol Carter v komentári k návrhu zákona, zverejneného na svojej stránke buddycarter.house.gov.



Trump už počas svojho prvého funkčného obdobia uvažoval o kúpe Grónska. Krátko pred návratom do Bieleho domu svoj úmysel zopakoval a poslal svojho syna Donalda Trumpa mladšieho na návštevu ostrova, ktorý je autonómnym územím Dánska. Dánska premiérka Mette Frederiksenová aj grónsky premiér Múte Egede však zdôraznili, že Grónsko nie je na predaj.



Trump verejne vyjadril svoje pochybnosti o tom, že Dánsko má na Grónsko „právny nárok“ a tvrdí, že väčšina obyvateľov by hlasovala za pripojenie k USA. V nedávnom prieskume sa však 85 percent opýtaných obyvateľov vyslovilo proti takémuto kroku, len šesť percent s ním súhlasí.



Iniciatíva získať Grónsko nie je jediným pokusom republikánskych zákonodarcov legitimizovať Trumpovu expanzívnu politiku prostredníctvom Kongresu. Tí už predtým predložili návrh zákona, ktorý by umožnil prezidentovi rokovať o spätnom odkúpení Panamského prieplavu a premenovať Mexický záliv na Americký záliv. Premenovanie zálivu už Trump uskutočnil prostredníctvom výkonného nariadenia. Google i Apple túto zmenu ihneď implementovali vo svojich mapách pre používateľov z USA.