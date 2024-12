Lídri vzdali hold Carterovi. Biden: Stratili sme výnimočného vodcu

Americká vlajka veje na pol žrde pre zosnulého prezidenta Jimmyho Cartera v Bielom dome v nedeľu 29. decembra 2024. Foto: TASR/AP

Biden vyhlásil 9. január za deň štátneho smútku za Cartera



Washington 30. decembra (TASR) - Odkazu bývalého prezidenta USA Jimmyho Cartera, ktorý v nedeľu zomrel vo veku 100 rokov, vzdali hold americkí i zahraniční lídri. Končiaci prezident USA Joe Biden ho označil za drahého priateľa a zásadového muža. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.uviedol Biden vo vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom. Biden zároveň povedal, že vo Washingtone sa uskutoční štátny pohreb.Novozvolený americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social napísal, že Carter počas pôsobenia prezidentskom úrade čelil výzvam, ktoré prišli v kľúčovom období pre USA." dodal.Exprezident USA Bill Clinton vo vyhlásení spoločne s manželkou Hillary ocenili Cartera za "neúnavnú prácu pre lepší a spravodlivejší svet". Podľa nich "žil, aby slúžil do druhým - až do samého konca".Podľa Clintonovho nástupcu Georgea W. Busha Carter "dôstojne zastával svoj úrad" a jeho úsilie "zanechať po sebe lepší svet" sa neskončilo odchodom z Bieleho domu. Cartera tiež opísal ako "muža s hlbokým presvedčením".uviedol vo vyhlásení niekdajší demokratický prezident USA Barack Obama.Za Francúzsko vzdal Carterovi hold prezident Emmanuel Macron v jednej z prvých reakcií zo zahraničia. Carter bol podľa neho "neochvejným obhajcom práv najzraniteľnejších" a "neúnavným bojovníkom za mier".Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí zase označil Cartera za "symbol humanitárneho úsilia" za jeho úlohu pri sprostredkovaní historických dohôd z Camp Davidu v roku 1978, ktoré nastolili mier medzi Egyptom a jeho vtedajším najväčším nepriateľom, Izraelom, napísala AFP.Jimmy Carter zomrel v nedeľu vo svojom dome v Plains v americkom štáte Georgia. Bol v poradí 39. prezidentom USA. Úrad zastával v rokoch 1977 až 1981. Za výrazný podiel na mierovom riešení medzinárodných konfliktov získal v roku 2002 Nobelovu cenu mieru.Po odchode z Bieleho domu založil Carter v roku 1982 spoločne s manželkou Rosalynn Carterovo centrum, ktoré sa už viac ako štyri desiatky rokov angažuje v podpore ľudských práv, pri riešení konfliktov, monitorovaní volieb, ako aj v zdravotníckej oblasti.V marci 2019 sa stal najdlhšie žijúcim prezidentom v dejinách Spojených štátov. Dovtedajší "rekordér" George H. W. Bush zomrel 30. novembra 2018 vo veku 94 rokov.1. októbra 2024 oslávil 100. narodeniny. Vo februári minulého roka prešiel do domácej hospicovej starostlivosti, pre ktorú sa rozhodol po sérii krátkych pobytov v nemocnici, oznámilo vtedy Carterovo centrum.Carter sa od minulého roka objavoval na verejnosti veľmi zriedkavo. Dňa 28. novembra 2023 sa v kostole Glenn Memorial v Atlante zúčastnil na poslednej rozlúčke so svojou zosnulou manželkou Rosalynn Carterovou. Bývalá prvá dáma USA zomrela 19. novembra 2023 vo veku 96 rokov. S Carterom tvorili manželský pár 77 rokov.Americký prezident Joe Biden vyhlásil 9. január za deň štátneho smútku za zosnulého Jimmyho Cartera. Niekdajší prezident USA, ktorý v nedeľu zomrel vo veku 100 rokov, podľa slov Bidena "nežil život meraný slovami, ale skutkami". TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.uviedol Biden vo vyhlásení Bieleho domu.uviedli Bidenovci.V neskoršom televíznom prejave, hovoriac z Amerických Panenských ostrovov, kde je na dovolenke, Biden povedal, že niektorí sa na Cartera dívajú ako na muža z "minulej éry - s čestnosťou, charakterom, vierou a pokorou".podotkol Biden.