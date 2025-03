Von der Leyenová: Európa musí zvýšiť výdavky na obranu

Štrasburg 11. marca (TASR) - Bezpečnostný poriadok Európy sa otriasa, je potrebné zvýšiť výdavky na obranu kontinentu, vyhlásila v utorok pred europoslancami v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Súčasne podľa agentúry AFP naznačila, že Európa sa už nemôže ďalej spoliehať na plnú ochranu Spojených štátov, informuje TASR.



"Čas ilúzií sa skončil. Európa je vyzvaná, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju obranu. Potrebujeme zvýšiť európsku obranu. A potrebujeme to teraz," zdôraznila von der Leyenová.



Lídri 27 členských krajín EÚ sa už minulý týždeň na mimoriadnom summite v Bruseli dohodli na záveroch o posilnení obrany bloku, s návrhom ktorého prišla šéfka EK pod označením "Rearm Europe".



Tento plán na posilnenie európskeho obranného priemyslu a zvýšenie vojenských kapacít predpokladá mobilizácia takmer 800 miliárd eur. Zároveň počíta s novým nástrojom EÚ na poskytovanie pôžičiek členským štátom zabezpečených z rozpočtu EÚ až do výšky 150 miliárd eur či s uvoľnením fiškálnych pravidiel, aby štáty mohli míňať oveľa viac.



Európske vlády sú pod tlakom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dávali viac na obranu svojich krajín. Spojené štáty bezpečnosť Európy garantovali od druhej svetovej vojny a Trumpova vláda spochybňuje, či by mali naďalej zohrávať ústrednú rolu v NATO.



AFP píše, že americký prezident sa od transatlantických partnerov Spojených štátov odklonil v čase, keď sa snaží o zblíženie s Ruskom a svojím tamojším náprotivkom Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine - čo vyvoláva obavy, že by Kyjev mohol byť donútený pristúpiť na nevýhodnú dohodu.



Von der Leyenová v utorok vyhlásila, že Putinovi nemožno veriť, ale iba ho "odstrašovať". Podotkla, že Moskva vynakladá na svoju armádu viac "než celá Európa dohromady".



"Všetci si želáme, aby sme žili v pokojnejšej dobe. Som však presvedčená, že ak využijeme silu nášho priemyslu, dokážeme obnoviť odstrašujúci prostriedok proti tým, ktorí sa nám snažia ublížiť," povedala. "Je čas vybudovať Európsku obrannú úniu, ktorá prostredníctvom jednoty a sily zabezpečí mier na našom kontinente," dodala šéfka EK.



Diskusie o tom, ako posilniť obranu Európy, budú pokračovať na budúci týždeň na summite v Bruseli. Komisia sa v predstihu chystá predstaviť tzv. bielu knihu s ďalšími možnosťami "výrazného zvýšenia financovania európskej obrany".



"Európska rada bude pokračovať v práci na budovaní našej odstrašujúcej sily a posilňovaní bezpečnosti nášho kontinentu,“ povedal zákonodarcom v Štrasburgu jej predseda Antonio Costa, ktorý summity hláv štátov a vlád členských štátov Únie organizuje.