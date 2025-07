Čas prihlásiť sa do volieb v ČR vypršal

Praha 29. júla (TASR) - V jesenných voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu chce kandidovať pravdepodobne 28 politických strán, hnutí či koalícií. Vyplýva to z informácií Úradu pre dohľad nad hospodárením politických strán a hnutí. Ten na svojom webe zverejňuje volebné účty, ktoré si povinne museli zriadiť všetky subjekty, ktoré sa chcú na začiatku októbra uchádzať o hlasy voličov. V utorok popoludní vypršala lehota na odovzdanie kandidátnych listín. Finálny počet kandidátok bude známy až 15. augusta, dokedy úrady rozhodnú o ich registrácii, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.



Strany, ktoré chcú v nadchádzajúcich voľbách kandidovať, museli podať kandidátne listiny na krajských úradoch alebo pražskom magistráte, podľa toho, kde chcú kandidovať. Úrady budú teraz kontrolovať, či listiny spĺňajú všetky náležitosti podľa zákona.



„Jednotlivé volebné strany ešte v medziobdobí asi šiestich dní môžu dopĺňať kandidátov alebo meniť ich poradie na kandidátnej listine. Následne keď krajský úrad zistí, že je tam nejaká nezrovnalosť, ešte dáva stranám lehotu na doplnenie,“ povedal vo vysielaní stanice ČT24 riaditeľ odboru volieb na českom ministerstve vnútra Tomáš Jirovec. Rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutí kandidátnej listiny vydá registračný úrad 15. augusta. Čísla pre jednotlivé kandidátky bude 19. augusta žrebovať Štátna volebná komisia.



Voľby do Poslaneckej snemovne sa uskutočnia 3. a 4. októbra. V aktuálnych prieskumoch verejnej mienky vedie opozičné hnutie ANO Andreja Babiša, ktoré má dlhodobo podporu nad 30 percent hlasov. V nedeľnom prieskume agentúry STEM dosiahlo takmer 33 percent, za ním nasledovala koalícia SPOLU so ziskom vyše 21 percent. Tretie skončilo hnutie SPD s 12,5 percentami hlasov, hnutie STAN malo 12 percent. Do snemovne by sa ešte dostali Piráti a hnutie Stačilo!.