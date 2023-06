Čas zločineckých gangov na severe Kosova sa skončil, hovorí Svečla

Mitrovica 16. júna (TASR) - Stovky kosovských Srbov protestovali v piatok v srbskej časti mesta Mitrovica proti zatknutiu Miluna Milenkoviča, známeho aj pod prezývkou Lune. Podľa Prištiny je Milenkovič spojený s pašeráckymi gangmi a organizoval údajne aj nedávne potýčky srbských demonštrantov s mierovými silami pod vedením NATO. Pri tomto útoku bolo zranených viac ako 30 vojakov KFOR, ako aj policajti a novinári.



Ako informovala agentúra AFP, Milenkoviča, ktorý je vodcom polovojenskej skupiny Civilná ochrana, zatkli v utorok na severe Kosova. Jeho zadržanie opäť vystupňovalo napätie - etnickí Srbi v Severnej Mitrovici zaútočili kameňmi na kosovskú políciu.



Minister vnútra Xelal Svečla po Milenkovičovom zadržaní dodal, že "čas zločineckých gangov na severe" Kosova sa skončil a že všetci, ktorí porušili bezpečnosť, musia čeliť spravodlivosti.



Spravodajský web Euractiv doplnil, že trestná činnosť na severe Kosova je naďalej veľkým problémom. Dochádza tam k obchodovaniu s ľuďmi, drogami, zbraňami i k nelegálnej ťažbe kryptomien.



Kosovský premiér Albin Kurti, ktorý dlhodobo odsudzuje kriminalitu na severe krajiny, tvrdí, že za ňu môžu "nelegálne štruktúry transformované na zločinecké gangy finančne a politicky podporované Belehradom".



V nedávnom liste šéfovi diplomacie EÚ Josepovi Borrellovi Kurti uviedol, že je nevyhnutné obnoviť v regióne právny štát.



Tento týždeň Kurti sumarizoval, že "situácia na severe (Kosova) už dlho nie je normálna, ale eskalácia 29. mája si vyžaduje, aby boli všetci tí, ktorí použili násilie proti kosovskej polícii, misii KFOR a médiám, postavení pred súd."



Podľa Kurtiho by malo nasledovať "okamžité stiahnutie násilníckych skupín" z územia Kosova a zastavenie akejkoľvek trestnej činnosti proti kosovským inštitúciám".



Ako v piatok informovala agentúra AFP, medzičasom maskovaní ľudia v meste Leposaviči severne od Mitrovice zaútočili na tím verejnoprávneho kosovského telerozhlasu RTK. Zdemolovali pri tom auto štábu RTK, zbili kameramana a rozbili mu kameru.



Napätie medzi Belehradom a Prištinou vzrástlo od májového dosadenia etnických albánskych starostov v štyroch obciach na severe Kosova, ktoré sa uskutočnilo za asistencie kosovskej polície.



Starostovia boli zvolení v aprílových komunálnych voľbách, ktoré kosovskí Srbi bojkotovali.



Francúzsko, Nemecko a Spojené štáty vyzvali obe strany na zmiernenie napätia, zatiaľ čo USA otvorene odsúdili rozhodnutie kosovskej vlády inštalovať do úradu nových starostov.



Európska únia vyzvala srbského prezidenta Aleksandra Vučiča a kosovského premiéra Kurtiho, aby sa na budúci týždeň stretli v Bruseli a pokúsili sa nájsť cestu k zmierneniu napätia.



K tejto výzve došlo po tom, ako Srbsko v stredu oznámilo, že zatklo troch kosovských policajtov, ktorí predtým údajne prekročili hranicu so Srbskom.



Priština však tvrdí, že policajti, ktorí mali na starosti hliadkovanie na hranici, boli unesení ešte na území Kosova.



"Policajti sa musia vrátiť (do Kosova)... (a) medzinárodné spoločenstvo musí dôrazne a jasne odsúdiť agresiu Srbska voči Kosovu," povedal Kurti v piatok na fóre v Severnom Macedónsku.