Časopis National Geographic prepustil posledných redaktorov

Washington 29. júna (TASR) - Časopis National Geographic, ktorý patrí k najčítanejším v Spojených štátoch, prepustil svojich posledných zostávajúcich redaktorov. V digitálnej ére sa mu totiž nepodarilo zohnať dostatočné zdroje na reportáže, ktorými sa stal známy, informuje vo štvrtok TASR na základe správy denníka The Washington Post.



Ide o celkovo približne 19 redaktorov, ktorých o prepustení informovali v apríli. Články budú odteraz zadávať pracovníkom na voľnej nohe alebo ich budú zostavovať spoločne editori.



Išlo o druhé prepúšťanie v National Geographic za posledných deväť mesiacov a štvrté od začiatku série vlastníckych zmien v roku 2015. V septembri vlastník časopisu Walt Disney Co. odvolal šesť hlavných redaktorov v rámci mimoriadnej reorganizácie jeho redakčnej činnosti.



Odchádzajúci zamestnanci v stredu uviedli, že časopis obmedzil zmluvy, ktoré umožnili fotografom stráviť mesiace v teréne a vytvárať ikonické fotografie mesačníka.



V spojitosti so znižovaním nákladov sa tiež už slávne tlačené čísla publikácie s jasným žltým okrajom od budúceho roka nebudú predávať v novinových stánkoch v Spojených štátoch, uviedla spoločnosť v internom oznámení minulý mesiac.



Časopis National Geographic bol založený v roku 1888. Na svojom vrchole koncom 80. rokov minulého storočia dosiahol 12 miliónov predplatiteľov v Spojených štátoch a ďalšie milióny v zahraničí. Naďalej patrí k najčítanejším časopisom v USA. Na konci roka 2022 mal necelých 1,8 milióna predplatiteľov.