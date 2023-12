Časopis Time:Osobnosťou roka 2023 je americká speváčka Taylor Swiftová

New York 6. decembra (TASR) - Časopis Time v stredu vyhlásil americkú popovú superstar Taylor Swiftovú za osobnosť roka 2023, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



"Taylor Swiftová našla spôsob, ako prekročiť hranice a byť zdrojom svetla. Mnohé z toho, čo dosiahla v roku 2023, sa nedá zmerať. Svoju cestu zmapovala a o výsledky sa podelila so svetom: Zaviazala sa potvrdiť sny, pocity a skúsenosti ľudí - najmä žien -, ktorí sa cítia prehliadaní a pravidelne podceňovaní," uviedol šéfredaktor časopisu Time Sam Jacobs.



Jej končiace svetové turné The Eras Tour so 151 zastávkami na piatich svetadieloch je najvýnosnejším ženským turné v histórii a druhým najvýnosnejším celkovo. V októbri mal premiéru filmový dokument "Taylor Swift: The Eras Tour". Predpredaj vstupeniek prekročil celosvetovo 100 miliónov dolárov a stal najpredávanejším celovečerným koncertným filmom.



Podľa časopisu Pollstar každý koncert tohto turné prinesie tržby 13 miliónov dolárov a celkový zisk sa odhaduje na asi 1,9 miliardy dolárov. Symbolickú hranicu miliardy dolárov doteraz nikto neprekročil.



Swiftová vydala aj najrýchlejšie sa predávajúci album tohto roku - opätovne nahratý album "1989" z roku 2014. Ako prvá skladateľka získala sedem nominácií na cenu Grammy za pieseň roka, čím predbehla Paula McCartneyho a Lionela Richieho, uvádza BBC News.



Agentúra Bloomberg v novembri jej majetok odhadla na 1,1 miliardy dolárov. Štatút miliardára dosiahla iba na základe hudby, zvyšní traja hudobníci-miliardári (Rihanna, Beyoncé a Jay-Z) majú obchodné podniky aj v oblasti módy, kozmetiky a hi-fi zariadení.



Časopis Time so sídlom v New Yorku vyhlasuje osobnosť roka od roku 1927 a koncom roka sa objaví aj na titulnej strane periodika. V minulosti to boli aj kontroverzné osobnosti ako Adolf Hitler (1938), Josif Stalina (1939) či ajatolláh Chomejního (1979).