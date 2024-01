EPP nominuje von der Leyenovú na druhé funkčné obdobie na čele EK

Berlín 26. januára (TASR) - Stredopravá Európska ľudová strana (EPP) na svojom marcovom kongrese nominuje Ursulu von der Leyenovú na post predsedníčky Európskej komisie (EK), ak táto politička bude mať záujem pokračovať v tejto funkcii.



Pre agentúru Reuters to v piatok uviedol Daniel Caspary, ktorý v Európskom parlamente vedie skupinu nemeckých poslancov z radov kresťanských demokratov.



Von der Leyenová, nemecká kresťanská demokratka, sa zatiaľ verejne nevyjadrila, či sa chce uchádzať o druhý mandát na čele exekutívy EÚ po tom, čo jej ten súčasný tento rok vyprší.



"EPP nominuje Ursulu von der Leyenovú za svoju vedúcu kandidátku do európskych volieb na svojom kongrese 6. a 7. marca," povedal Caspary a dodal: "Ak si to (von der Leyenová) želá."



Ak by von der Leyenová bola nominovaná na post vedúceho kandidáta EPP, znamenalo by to súčasne, že by bola aj nominantkou EPP na predsedníčku EK. V prípade, že EPP bude v júnových voľbách do Európskeho parlamentu na prvom mieste, ako to aktuálne predpovedajú prieskumy verejnej mienky, dostala by sa na "najlepšiu štartovú pozíciu" aj v súboji o kreslo šéfa EK.



Casparyho vyjadrenie pre Reuters podľa tejto tlačovej agentúry podporuje názor rozšírený medzi diplomatmi a úradníkmi v Bruseli, že von der Leyenová sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie na poste predsedníčky EK a aj ho získa.