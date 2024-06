Cassis: Ďalší summit o Ukrajine je možný pred voľbami v USA

Luzern 16. júna (TASR) – Ďalší summit o Ukrajine, ktorý by nadviazal na rozhovory vo Švajčiarsku z tohto víkendu, by sa mohol uskutočniť ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami v Spojených štátoch. Uviedol to v nedeľu švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Dvojdňový mierový summit sa v nedeľu skončil záverečným vyhlásením, v ktorom 80 z 93 zúčastnených krajín uviedlo, že ruská vojna na Ukrajine spôsobuje "rozsiahle ľudské utrpenie a ničenie", ale cesta k mieru si vyžaduje zapojenie všetkých strán. Akákoľvek mierová dohoda by podľa nich mala rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny.



Vyhlásenie sa nezmieňuje o prípadnom ďalšom summite. Kde by sa takéto podujatie konalo, je tiež nejasné. Švajčiarska prezidentka Viola Amherdová uviedla, že jej krajina je pripravená hostiť ďalšie stretnutia, ak si to účastníci budú želať.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v závere rozhovorov povedal, že druhý summit by mal rýchlo nasledovať. Prípravy by podľa neho trvali len niekoľko mesiacov, nie rokov. Niektoré krajiny už signalizovali, že by boli takéto podujatia ochotné hostiť, uviedol Zelenskyj podľa agentúry DPA.



Agentúra Reuters v sobotu informovala, že medzi hlavných kandidátov na zvažovanú druhú konferenciu patrí Saudská Arábia, ktorú vo Švajčiarsku zastupoval minister zahraničných vecí.