Cassis: Na mierovom summite o Ukrajine by sa malo zúčastniť aj Rusko

Zürich 12. augusta (TASR) - Rusko by sa malo zúčastniť na druhom mierovom summite o Ukrajine. Uviedol to švajčiarsky minister zahraničných vecí Ignazio Cassis v pondelok po schôdzke so svojím talianskym kolegom Antoniom Tajanim, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Podporujeme usporiadanie druhého mierového summitu, na ktorom sa zúčastnia všetky strany vrátane Ruska," napísal šéf švajčiarskej diplomacie na sociálnej sieti X.



Cassis tiež informoval, že s Tajanim podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom vyjadrili hlboké znepokojenie v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine. Obaja ministri vyzvali na zaistenie jadrovej bezpečnosti, prepustenie vojnových zajatcov a nastolenie trvalého mieru v súlade s vyhlásením z júnového mierového summitu o Ukrajine, priblížil Cassis.



Švajčiarsko v polovici júna hostilo desiatky svetových lídrov na summite, ktorého cieľom bolo nájsť cestu k mieru na Ukrajine. Rusko na konferenciu pozvané nebolo. Kyjev už predtým uviedol, že na ďalší mierový summit by mohli byť pozvaní aj predstavitelia Ruska.