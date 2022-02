Cassis naznačil ochotu pokračovať v obchodných rokovaniach s EÚ

Brusel 7. februára (TASR) - Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis sa snaží o obnovenie obchodných rozhovorov s Európskou úniou. Uviedli to v pondelok spravodajské portály Politico a EUobserver. Únia čaká na signály švajčiarskej strany, uviedol koncom januára pre TASR podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý v mene exekutívy EÚ vedie rokovania so Švajčiarmi.



Politico aj EUobserver pripomenuli, že šéf švajčiarskej diplomacie, ktorý tohto roku roku vykonáva aj post rotujúceho prezidenta, cez uplynulý víkend v rozhovore pre noviny SonntagsZeitung uviedol, že krajina sa posnaží dosiahnuť balík nových bilaterálnych dohôd s EÚ.



Cassis okrem iného naznačil, že napätie medzi USA a EÚ na jednej strane s rusko-čínskym blokom na strane druhej znamená, že tlak na to, aby Švajčiarsko rozvíjalo hlbšie vzťahy s Európou, bude rásť. "EÚ je nám najbližšia ekonomicky, ideologicky a spoločensky," uviedol Cassis pre švajčiarske noviny.



Podľa jeho slov Bern navrhne Bruselu obnovenie rozhovorov v sektoroch ako zdravie, výskum, médiá alebo kultúra. K ich obnoveniu by malo dôjsť potom, ako vlani v máji Švajčiarsko vycúvalo z niekoľkoročných rokovaní o vytvorení novej partnerskej dohody a novej zmluvnej základne medzi oboma stranami.



Cassis spresnil, že vo Federálnej rade sa už diskutuje o rámci pre možný balík alebo program rokovaní s eurokomisiou, podľa jeho slov by však nemalo Švajčiarsko ustupovať požiadavkám EÚ na migráciu, aby nedošlo k ohrozeniu sociálneho mieru v krajine.



Podľa pôvodných plánov sa mal Šefčovič stretnúť so švajčiarskymi partnermi na ďalšom kole rokovaní koncom januára v Davose v rámci Svetového obchodného fóra (WEF). K tomu nedošlo a slovenský eurokomisár pre TASR uviedol, že Brusel čaká, ako sa švajčiarska strana postaví k budúcnosti rokovaní. "Pre nás je veľmi dôležité, aby nám vyslali jasný politický signál, že chcú tieto rokovania absolvovať," uviedol. Dodal, že pre EÚ je dôležité, aby Švajčiarsko ako jej štvrtý najväčší obchodný partner plnilo svoje záväzky. To znamená, aby odvádzalo pravidelné a férové príspevky do kohéznej politiky EÚ, dohodlo sa na fungovaní mechanizmu na riešenie sporov a rešpektovalo pravidlá jednotného trhu Únie. V neposlednom rade sa vzájomná dohoda týka aj nastavenia pravidiel o poskytovaní štátnej pomoci firmám.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)