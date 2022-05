Cassis: Švajčiarsko by si vedelo predstaviť užšiu spoluprácu s NATO

Bern 19. mája (TASR) - Švajčiarsko chce ostať neutrálnou krajinou, vie si však predstaviť užšiu spoluprácu so Severoatlantickou alianciou. Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to povedal švajčiarsky prezident Ignazio Cassis.



Téma vstupu Švajčiarska do NATO bude podľa Cassisa krajinu sprevádzať vtedy, keď sa niečo dôležité stane alebo sa objavia ozbrojené konflikty. O užšej spolupráci s NATO prebieha diskusia, podľa Cassisa však zatiaľ nejde o rozhodnutie Spolkovej rady.



"Našou predstavou je užšia a bližšia spolupráca – ako však bude vyzerať, to vám teraz neviem povedať," podotkol prezident.



Cassis pripomenul, že švajčiarska neutralita spočíva na štyroch pilieroch: Švajčiarsko sa nezúčastňuje na vojnách, nevstupuje do žiadnej vojnovej aliancie, neposkytuje vojsko ani vojenský materiál a nedáva k dispozícii svoje územie na prepravu vojsk a vojenského materiálu do konfliktov.