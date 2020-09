Časť arabských umelcov bojkotuje SAE pre dohodu s Izraelom

Jeruzalem 3. septembra (TASR) - Rozhodnutie Spojených arabských emirátov (SAE) smerujúce k normalizácii vzťahov s Izraelom má za následok bojkot časti arabských umelcov a intelektuálov, ktorí rušia svoje výstavy a vystúpenia na podujatiach finančne podporovaných Emirátmi a odmietajú aj preberať ceny Emirátmi dotované.



Jedným z takýchto umelcov je palestínsky fotograf Muhammad Badárna, ktorý nadácii Sharjah Art Foundation, sídliacej v jednom zo siedmich emirátov SAE, oznámil, že ruší svoju účasť na výstave, lebo je príslušníkom okupovaného ľudu, ktorý sa musí "postaviť proti všetkému, čo súvisí so zmierením s (izraelským) okupantom", informovala agentúra AFP.



SAE sa v auguste v rámci dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi dohodli na nadviazaní úplných diplomatických stykov s Izraelom. Emiráty sa tak stali prvým štátom v Perzskom zálive a v poradí iba tretím arabským, ktorý sa odhodlal k takémuto kroku.



Palestínčania však túto dohodu odsúdili ako "bodnutie do chrbta" a zvolali proti nej rozsiahle protesty.



Mnoho Palestínčanov totiž vníma dohodu medzi SAE a Izraelom ako zradu, ktorá neguje konsenzus, že normalizácia s Izraelom je prípustná až po vyriešení palestínskej otázky.



Palestínsky minister kultúry Átif abú Sajf vyzval arabských intelektuálov, aby sa postavili proti rozhodnutiu, ktoré "posilňuje (izraelského) nepriateľa".



Dohodu odsúdili i mnohé osobnosti kultúry z Alžírska, Iraku, Ománu a Tuniska - ako aj zo Spojených arabských emirátov.



Spoluzakladateľ Palestínčanmi vedeného medzinárodného hnutia s názvom Bojkot, odliv kapitálu a sankcie (BDS), Umar Barghútí, si myslí, že takýto bojkot je "prirodzenou a vlasteneckou reakciou arabských intelektuálov".



Izrael vníma BDS a jeho aktivity ako "občiansky odpor" voči židovskému štátu i ako strategickú hrozbu, pričom jeho zástancov viní z antisemitizmu.



Palestínsky básnik Alí Mawásí uviedol, že aj keď štáty normalizujú vzťahy s Izraelom, občania to nemusia robiť. Poukázal na to, že desaťročia po tom, čo Jordánsko a Egypt uzavreli mier so svojím izraelským susedom, mnoho egyptských a jordánskych umelcov "stále odmieta, aby boli spájaní s čímkoľvek, čo súvisí s Izraelom".



Mawásí však priznal, že mnoho ďalších umelcov sa zrejme dá zlákať peniazmi. "Existuje veľa umelcov, ktorí budú (radšej) ticho... aby využili príležitosti, ktoré im ponúkajú peniaze z Emirátov," poznamenal.