Časť čínskej rakety Dlhý pochod 5B sa rozpadla nad Indickým oceánom

Peking 9. mája (TASR) - Časť čínskej rakety, ktorá koncom apríla vyniesla na obežnú dráhu Zeme základný modul novej čínskej vesmírnej stanice, sa po nekontrolovanom vstupe do atmosféry v nedeľu rozpadla nad Indickým oceánom. Väčšina trosiek zhorela. Podľa agentúr AP a AFP to oznámila Čínska národná vesmírna agentúra (CNSA).



Išlo o nekontrolovaný návrat 18-tonového objektu a panovali obavy, že trosky môžu dopadnúť na obývané oblasti.



Podľa CNSA vstúpil objekt do atmosféry nad Maldivami. "Prevažná väčšina kusov bola počas procesu opätovného vstupu spálená na nepoznanie," uviedla CNSA.



Raketa Dlhý pochod 5B vyniesla 29. apríla na obežnú dráhu Zeme základný modul novej čínskej vesmírnej stanice Nebeský palác. Jeden zo stupňov tejto nosnej rakety sa však po dosiahnutí obežnej dráhy vymkol spod kontroly a vedci varovali pred jeho nekontrolovateľným vstupom do zemskej atmosféry.



Spojené štáty predtým varovali, že zvyšky rakety by mohli dopadnúť na obývanú oblasť. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin v piatok uviedol, že "väčšina častí sa zničí počas opätovného vstupu rakety do atmosféry a pravdepodobnosť ohrozenia leteckého premávky alebo ľudí na povrchu Zeme je extrémne nízka".



Vypustenie prvého modulu svojej vesmírnej stanice v apríli bolo kľúčovým krokom v ambicióznom pláne Číny zriadiť vo vesmíre stálu prítomnosť človeka. Čína v marci vyhlásila, že spolu s Ruskom hodlá vybudovať aj samostatnú vesmírnu stanicu.



Americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že USA nemajú v úmysle čínsku raketu zostreliť. Zdôraznil však, že Peking sa zachoval nezodpovedne, keď pripustil, aby sa časť rakety vymkla spod kontroly, a dodal, že vo vesmíre by sa mal každý správať "bezpečným a zmysluplným spôsobom".



Trosky čínskej vesmírnej rakety Dlhý pochod 5 minulý rok v máji dopadli aj na územie Pobrežia Slonoviny a poškodili niekoľko vidieckych obydlí. Išlo o najväčší dopad svojho druhu od roku 1979, keď na Zem spadlo americké vesmírne laboratórium Skylab.