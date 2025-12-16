< sekcia Zahraničie
Časť Doneckej oblasti je po ruských útokoch bez elektriny
Bez elektriny je aj takmer 300.000 v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 16. decembra (TASR) - Ukrajinská spoločnosť Ukrenerho v utorok informovala, že po ruských útokoch sa bez dodávok elektrickej energie ocitla celá Ruskom neokupovaná časť Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Bez elektriny je z rovnakého dôvodu aj časť domácností v Odeskej oblasti. Na svojom webe o tom v utorok informoval denník Le Monde, píše TASR.
„Cez noc nepriateľ (Rusko) zaútočil na elektrárne vo viacerých oblastiach. V dôsledku toho sú spotrebitelia v neokupovanej časti Doneckej oblasti od dnešného rána úplne bez elektriny,“ oznámila vo svojom príspevku zverejnenom na sieti Facebook štátna energetická spoločnosť Ukrenerho, ktorá sa špecializuje na výrobu, prenos a distribúciu elektrickej energie.
Výpadky elektriny postihli v utorok aj Dnepropetrovskú a Mykolajivskú oblasť, dodala spoločnosť bez poskytnutia ďalších podrobností.
Bez elektriny je aj takmer 300.000 v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Najväčšia súkromná energetická spoločnosť na Ukrajine DTEK v súvislosti s tým informovala, že dodávka elektriny bola obnovená pre asi 330.000 domácností v Odeskej oblasti, ale ďalších zruba 288.000 ich je po „masívnom“ ruskom útoku stále bez elektriny.
Vedúci vojenskej správy Odeskej oblasti Oleh Kiper okrem toho informoval o rozsiahlom požiari, ktorý vypukol v sklade, kde sú uskladnené vykurovacie kotly a radiátory. Hasičom sa oheň podarilo dostať pod kontrolu. Neboli hlásené žiadne obete.
Rusko v noci na utorok zaútočilo na Ukrajinu dvoma balistickými strelami Iskander-M a 97 dronmi rôznych typov. Podľa ukrajinskej armády bolo neutralizovaných 63 dronov, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
