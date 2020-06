Časť Európy sužujú vysoké teploty

Madrid 23. júna (TASR) - Napriek tomu, že v Európe už niekoľko dní dochádza k uvoľňovaniu protikoronavírusových opatrení a rušeniu cestovných reštrikcií, mnoho ľudí v utorok zostalo doma, keďže kontinent zasiahla vlna horúčav, pri ktorej sa teplota na niektorých miestach vyšplhala až na 40 stupňov Celzia, píše agentúra AFP.



V niektorých oblastiach ortuť teplomerov vystúpila až na 41 stupňov Celzia, ako napríklad v meste Sevilla na juhu Španielska, kde sa ľudia ráno ochladzovali vo fontánach alebo kúpali v rieke Guadalquivir, uviedol spravodajca AFPTV.



Španielska meteorologická agentúra (AEMET) uviedla, že teplota na ďalších miestach na juhu a západe krajiny sa od nedele pohybovala okolo 40 stupňov Celzia, pričom na utorok boli vydané varovania pred vysokými teplotami pre deväť regiónov. Meteorológovia očakávajú, že vlna horúčav by mali pokračovať do štvrtka.



Francúzsko podľa meteorologickej služby Méteo-France taktiež zažíva prvú tohtoročnú vlnu horúčav, ktorá by mala trvať do štvrtka. Denné teploty sa môžu vyšplhať až na 35 stupňov Celzia.



V Británii meteorológovia predpokladajú, že teploty k tejto hodnote stúpnu v južnej a centrálnej časti krajiny, kde by vlna horúčav mala trvať do piatka.



Denné teploty nad 30 stupňov Celzia tento týždeň očakávajú dokonca aj škandinávske krajiny. Švédsky meteorologický a hydrologický inštitút (SMHI) informoval, že najteplejšími dňami budú streda a štvrtok, pričom varoval pred zvýšeným rizikom lesných požiarov.