< sekcia Zahraničie
Časť expozícií Louvru je zatvorená, opäť došlo k úniku vody
K úniku vody došlo v miestnosti č. 707, známej ako Duchâtel, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Denonovej galérie.
Autor TASR
Paríž 13. februára (TASR) - Denonovu galériu v parížskom múzeu Louvre, v ktorej sa nachádzajú najmä diela z 15. a 16. storočia, zasiahol v noci na piatok únik vody. Sála, v ktorej je vystavená slávna Mona Lisa, zostala vodou nedotknutá. Niekoľko výstavných sál bolo v piatok pre verejnosť uzavretých. Informovala o tom agentúra Reuters a televízia BFM.
K úniku vody došlo v miestnosti č. 707, známej ako Duchâtel, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Denonovej galérie. Technické tímy Louvru túto situáciu klasifikovali ako núdzovú. Predpokladá sa, že únik vznikol na hornom poschodí a spôsobilo ho chybné potrubie.
Podľa zdroja z Louvru citovaného televíziou BFM strop v miestnosti je vodou vážne poškodený, čo si vyžiada jej uzavretie na neurčitý čas. Poškodené sú údajne aj umelecké diela. Rozsah škôd už posudzujú odborníci, dodala BFM.
V danej miestnosti sú vystavené aj obrazy talianskych renesančných majstrov Bernardina Luiniho a Fra Angelica, ako aj dielo Triumf francúzskeho maliarstva: Apoteóza Poussina, Le Sueura a Le Bruna, ktorý v 19. storočí namaľoval francúzsky maliar Charles Meynier.
Tento únik vody je druhý za menej ako tri mesiace: k rovnakej situácii došlo aj 26. novembra 2025, keď voda zaplavila knižnicu egyptských zbierok, pričom poškodila knihy a dokumenty.
Louvre v posledných mesiacoch zažil sériu udalostí, ktoré ovplyvnili jeho povesť – vrátane vlámania a krádeže šperkov, štrajkov a vyšetrovania podvodov s predajom falšovaných lístkov a s rezerváciami prehliadok so sprievodcom.
Takmer štyri mesiace po vlámaní je situácia v Louvri veľmi napätá. Odbory v pondelok opäť vyhlásili štrajkovú pohotovosť a na budúci týždeň zvolali svoje ďalšie valné zhromaždenie.
Podľa viacerých politikov a odborárov by ministerka kultúry Rachida Datiová – hoci sa blíži ku koncu svojho funkčného obdobia – mohla urobiť radikálne rozhodnutie a odvolať riaditeľku Louvru Laurence des Cars. Médiá informovali, že Laurence des Cars v posledných týždňoch bez vysvetlenia odvolala dvoch vedúcich významných oddelení.
K úniku vody došlo v miestnosti č. 707, známej ako Duchâtel, ktorá sa nachádza na prvom poschodí Denonovej galérie. Technické tímy Louvru túto situáciu klasifikovali ako núdzovú. Predpokladá sa, že únik vznikol na hornom poschodí a spôsobilo ho chybné potrubie.
Podľa zdroja z Louvru citovaného televíziou BFM strop v miestnosti je vodou vážne poškodený, čo si vyžiada jej uzavretie na neurčitý čas. Poškodené sú údajne aj umelecké diela. Rozsah škôd už posudzujú odborníci, dodala BFM.
V danej miestnosti sú vystavené aj obrazy talianskych renesančných majstrov Bernardina Luiniho a Fra Angelica, ako aj dielo Triumf francúzskeho maliarstva: Apoteóza Poussina, Le Sueura a Le Bruna, ktorý v 19. storočí namaľoval francúzsky maliar Charles Meynier.
Tento únik vody je druhý za menej ako tri mesiace: k rovnakej situácii došlo aj 26. novembra 2025, keď voda zaplavila knižnicu egyptských zbierok, pričom poškodila knihy a dokumenty.
Louvre v posledných mesiacoch zažil sériu udalostí, ktoré ovplyvnili jeho povesť – vrátane vlámania a krádeže šperkov, štrajkov a vyšetrovania podvodov s predajom falšovaných lístkov a s rezerváciami prehliadok so sprievodcom.
Takmer štyri mesiace po vlámaní je situácia v Louvri veľmi napätá. Odbory v pondelok opäť vyhlásili štrajkovú pohotovosť a na budúci týždeň zvolali svoje ďalšie valné zhromaždenie.
Podľa viacerých politikov a odborárov by ministerka kultúry Rachida Datiová – hoci sa blíži ku koncu svojho funkčného obdobia – mohla urobiť radikálne rozhodnutie a odvolať riaditeľku Louvru Laurence des Cars. Médiá informovali, že Laurence des Cars v posledných týždňoch bez vysvetlenia odvolala dvoch vedúcich významných oddelení.