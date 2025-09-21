< sekcia Zahraničie
Časť francúzskych starostov napriek zákazu vyvesí palestínske vlajky
Opozičný socialistický líder Olivier Faure vyzval na vyvesenie vlajok bez ohľadu na varovanie ministerstva vnútra.
Autor TASR
Paríž 21. septembra (TASR) — Niekoľko francúzskych starostov plánuje na budúci týždeň v rozpore s nariadením ministerstva vnútra vyvesiť palestínske vlajky na svojich radniciach. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Jedným z nich bude Mathieu Hanotin, starosta parížskeho predmestia Saint-Denis. V západnom Francúzsku plánuje vyvesiť palestínsku vlajku mesto Nantes, povedala pre agentúru France information socialistická starostka Johanna Rollandová.
„Myslím si, že pre obce, ktoré sa chcú symbolickým gestom pripojiť k francúzskemu uznaniu štátu Palestína, to má zmysel. Urobím tak bez váhania,“ povedala.
Opozičný socialistický líder Olivier Faure vyzval na vyvesenie vlajok bez ohľadu na varovanie ministerstva vnútra. Vo Francúzsku žijú najväčšie židovské aj moslimské populácie v Európe.
Socialistický starosta parížskeho predmestia Saint-Ouen Karim Bouamrane povedal, že na fasádu svojej radnice vyvesí izraelskú aj palestínsku vlajku v snahe šíriť posolstvo mieru.
„Priečelie radnice nie je bilbord. Iba (francúzska) trikolóra – naše farby, naše hodnoty – má právo byť tam, čo pre nás zostáva spoločným domovom,“ povedal v sobotu minister vnútra Bruno Retailleau.
V júni bol starosta mesta Nice Christian Estrosi súdnym rozhodnutím prinútený odstrániť vlajky Izraela. Nechal ich vyvesiť na radnici ako prejav podpory rukojemníkom zadržiavaných Hamasom,
Palestínu by malo v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN formálne uznať najmenej 10 ďalších krajín, ktoré sa pripoja ku 142 krajinám, ktoré už Palestínsky štát uznali. V OSN nie je Palestína plnoprávnym členom, ale od roku 2012 má štatút pozorovateľa.
