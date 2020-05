Izraelskí rodičia odmietajú poslať deti do znovuotvorených škôl

Jeruzalem 3. mája (TASR) - Žiaci najvyšších a najnižších ročníkov škôl v Izraeli sa v nedeľu po 50 dňoch karantény vrátili so svojich tried.



Informovala o tom agentúra DPA, ktorá spresnila, že návrat sa týka žiakov prvých troch ročníkov základnej školy a posledných dvoch ročníkov strednej školy - v ich prípade je cieľom príprava na záverečné skúšky. Žiaci ostatných ročníkov by mali vrátiť do školy do 1. júna a dovtedy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.



Minister školstva Rafi Perec vo svojom vyhlásení uviedol, že pred návratom žiakov do škôl sa "podarilo dosiahnuť rovnováhu" medzi nutnosťou naštartovať izraelskú ekonomiku a dodržať pritom usmernenia ministerstva zdravotníctva.



Minister dodal, že rodičia a zriaďovatelia škôl, ktorým sa nepodarilo zaistiť návrat detí do tried, tak budú môcť urobiť počas tohto týždňa.



Mnohé mestá a miestne úrady však avizovali, že počkajú s návratom detí do škôl, a to najmä v dôsledku rastúcej nespokojnosti s riešením tohto problému zo strany vlády. Poukazujú na nejasné pravidlá a nezodpovedané otázky o technických aspektoch otvárania škôl.



Ministerstvo školstva vo svojej reakcii uviedlo, že obce musia školy otvoriť do utorka. Kým niektoré miestne úrady chcú výučbu obnoviť v pondelok alebo utorok, iné takýto záväzok nedali.



Podľa televízie Kešet 12 tisíce rodičov v celom Izraeli podpisujú petíciu, v ktorej deklarujú, že nepošlú svoje deti do školy, a žiadajú, aby vláda vydala jasné a vynútiteľné pokyny na zaistenie bezpečnosti detí.



Denník The Times of Israel napísal, že lídri miestnych rád v prevažne arabských lokalitách odmietli požiadavku ministerstva a uviedli, že tento týždeň vôbec neotvoria školy.



Vysvetlili, že infekčnosť v arabskej komunite je stále vyššia ako v židovských mestách. Poukázali aj na logistické ťažkosti pri príprave na opätovné otvorenie škôl - ide najmä o zaistenie bezpečnej vzdialenosti medzi žiakmi a študentmi.



DPA dodala, že v súlade s usmerneniami zdravotníkov v triede môže byť naraz len 17 žiakov, pričom medzi nimi musí byť dodržaná dvojmetrová vzdialenosť. Školáci musia mať ochranné masky alebo rúška len počas prestávok a pri návrate zo školy, kde sa vyučuje len päť hodín.



Izrael zaviedol sériu opatrení na spomalenie šírenia nákazy novým koronavírusom v polovici marca a koncom apríla ich začal postupne uvoľňovať. Otvorených bolo minulý týždeň mnoho obchodov, ale nákupné centrá zostávajú zatiaľ zatvorené.



Povinné je naďalej aj nosenie rúška alebo masky. Každý, kto sa mimo svojho bytu či domu bude pohybovať s nezakrytým nosom a ústami, riskuje vyrubenie pokuty vo výške 200 šekelov (52 eur).



Napriek tomu, že izraelská vláda začala uvoľňovať reštrikcie, tisíce majiteľov malých podnikov a ďalších kritikov vlády v sobotu večer protestovali proti politike dočasnej vlády premiéra Benjamina Netanjahua.