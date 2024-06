Časť kresťanov vo Francúzsku vyzýva hlasovať proti krajnej pravici

Paríž 20. júna (TASR) - Viac ako 6000 kresťanov vo Francúzsku – katolíkov i protestantov – podpísalo otvorený list, v ktorom vyzývajú veriacich, aby v nadchádzajúcich predčasných voľbách "masovo volili" proti krajne pravicovej strane Národné združenie (RN).



Signatári upozornili, že krajná pravica živí strach ľudí z cudzincov a cudzieho. Odpovede, ktoré RN poskytuje na ekonomické a sociálne problémy časti ľudí, však nie sú ničím iným ako manipuláciou a ilúziou. "Nechytajme sa do pasce" RN, vyzývajú signatári.



Pripomínajú tiež, že tvárou v tvár ekologickej kríze je agenda krajnej pravice presným opakom toho, čo treba spoločne dosiahnuť. Argumentujú, že ohrozené je "naše kolektívne prežitie a prioritne prežitie tých najzraniteľnejších v prvej línii, ktorá čelí dôsledkom globálneho otepľovania". Deklarujú, že RN v týchto otázkach uprednostňuje popieranie pred vedeckým konsenzom.



Signatári sa vo svojom liste obrátili aj na cirkevné inštitúcie a žiadajú ich, aby jasne deklarovali svoj postoj a mobilizovali sa proti presadzovaniu krajne pravicových myšlienok vo Francúzsku, najmä v jednotlivých komunitách.



Pripomínajú, že v minulosti, keď sa kandidát krajnej pravice vo Francúzsku dostal do druhého kola prezidentských volieb, cirkvi to jasne odsúdili a vyzvali voličov chrániť demokraciu a blokovať návrhy RN založené na spochybňovaní základných slobôd: myslenia, tlače, zhromažďovania a vzdelania.



V súvislosti s postojom kresťanov vo Francúzsku ku krajnej pravici spravodajský web France Info tento týždeň napísal, že kým v roku 2019 ju volilo 18 percent praktizujúcich katolíkov, v nedávnych voľbách do Európskeho parlamentu ich bolo už 42 percent, pričom 32 percent z nich volilo RN a desať percent dalo svoj hlas krajne pravicovému hnutiu Znovydobytie (Reconqute! - R!) kontroverzného publicistu Érica Zemmoura.



France Info na príklade mladej ženy Florence ukázal prerod takéhoto voliča. Florence uviedla, že v eurovoľbách volila krajnú pravicu prvýkrát v živote. Svoje rozhodnutie sa snažila ospravedlniť tým, že nevolila RN, ale Marion Maréchalovú z R!, ktorá je neterou zakladateľky RN Marine Le Penovej.



Florence priznala, že na krajnej pravici jej prekáža odmietanie cudzincov. Dodala však, že v tábore umiernených "nikdy neexistovalo riešenie, ako skutočne podporiť migrantov uspokojivým spôsobom".



Pre niektorých veriacich, ako je napr. aj Claire, sa posun ku krajnej pravici udial už dávno. Myslí si, že súčasné otrasy na politickej scéne privedú do jej tábora ešte viac praktizujúcich veriacich.



Podľa nej "argument o nutnosti zablokovať nástup krajnej ľavice momentálne funguje veľmi, veľmi silno: oveľa viac ako pred piatimi, desiatimi, dvadsiatimi rokmi, keď boli katolíci vo voľbách rozdelení".



Aj vzhľadom na tieto postoje veriacich kresťanov federácia združujúca protestantov (FPF) vo Francúzsku v stredu kritizovala politické strany a hnutia, že nechali voličov uviaznuť v ťažkej voľbe "medzi rasizmom krajnej pravice a antisemitizmom krajnej ľavice", informoval na svojom webe denník La Croix.