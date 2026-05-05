Časť Lipska, kde vodič narazil do davu, je stále uzavretá
Podozrivý 33-ročný muž v pondelok neskoro popoludní zámerne nasmeroval svoje vozidlo vo vysokej rýchlosti do davu ľudí na rušnej ulici Grimmaische Strasse.
Autor TASR
Lipsko 5. mája (TASR) - Ulica v centre Lipska v nemeckej spolkovej krajine Sasko, kde v pondelok vodič úmyselne narazil do davu ľudí, pričom prišli o život dve osoby, bola aj v utorok ráno políciou stále uzavretá. Chodci vyjadrovali obetiam a zraneným úctu kladením kvetov a zapaľovaním sviečok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a denníka Bild.
Podozrivý 33-ročný muž v pondelok neskoro popoludní zámerne nasmeroval svoje vozidlo vo vysokej rýchlosti do davu ľudí na rušnej ulici Grimmaische Strasse. O život pritom prišla 63-ročná žena a 77-ročný muž.
Presný počet zranených nie je stále zrejmý. „Včera to bolo veľmi ťažké. Veľa ľudí odišlo z miesta činu samo a vyhľadali lekársku pomoc,“ povedal v utorok ráno DPA hovorca lipskej prokuratúry Ricardo Schulz.
Na mieste incidentu naďalej prebieha vyšetrovanie - ako dlho potrvá, nie je zatiaľ bezprostredne známe.
Podľa informácií denníka Bild v prípade páchateľa ide o Nemca - stavebného technika z Lipska, ženatého otca jedného dieťaťa, ktorý pôsobil aj ako tréner v miestnom boxerskom klube. Spúšťačom jeho konania bola údajne hádka, páchateľ však mal podľa Bildu aj psychické problémy.
Vozidlo páchateľa zachytilo chodcov v rýchlosti 80 kilometrov za hodinu na preplnenej pešej zóne. Vodiča zadržala na mieste polícia.
