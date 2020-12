Časť žiadateľov o azyl v USA možno poputuje do Salvádora

San Salvador 16. decembra (TASR) – Spojené štáty a Salvádor sa dohodli na podrobnostiach zmluvy, na základe ktorej Salvádor prijme časť migrantov, ktorí požiadali o azyl na hraniciach s USA. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na utorkové oznámenie amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť.



Zmluva, nazývaná aj Asylum Cooperative Agreement (dohoda o azylovej spolupráci), bola po prvý raz zverejnená v septembri 2019. Pripomínajú sa v nej dohody o tzv. bezpečnej tretej krajine, ktoré administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa podpísala s niekoľkými latinskoamerickými krajinami v záujme obmedzenia migrácie, a to najmä z krajín Strednej Ameriky.



Trump v uplynulých týždňoch podnikol kroky v súvislosti so zavádzaním prísnejších imigračných zákonov, ktoré sú zároveň hlavným bodom jeho administratívy – a to aj napriek náznakom, že jeho demokratický nástupca Joe Biden sa chystá urýchlene konať v ich neprospech.



Biden navyše z rozpočtu vyčlenil štyri miliardy dolárov na zacielenie problémov, ktoré vedú k migrácii Stredoameričanov.



Úradujúci minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf uviedol, že Spojené štáty pomôžu Salvádoru rozšíriť jeho kapacity súvisiace s poskytnutím humanitárnej ochrany.



Podrobnosti zmluvy nešpecifikoval, rovnako nie je známe, či budú žiadatelia o azyl prevezení do Salvádoru predtým, ako v úrade prezidenta budúci mesiac dosluhujúci prezident Donald Trump skončí.