Časť obilného sila v bejrútskom prístave sa zrútila

Bejrút 31. júla (TASR) - Časť prístavného sila na obilie v bejrútskom prístave sa zrútila. Betónovú konštrukciu poškodil výbuch amoniaku v roku 2020 a jeho stabilitu ešte viac narušilo hasenie požiaru obilia v uplynulých týždňoch. TASR informuje na základe správy AP.



Pád severného betónového bloku rozvíril hustý prach, ktorý na niekoľko minút zahalil ikonickú stavbu a prístav. Päťdesiatročné a 48 metrov vysoké betónové silá na obilia pred dvoma rokmi pri explózii v prístave ochránili pred ničivou tlakovou vlnou západnú časť mesta. Výbuch nesprávne skladovaného amoniaku vtedy zabil viac ako 200 ľudí, zranil viac ako 6000 ľudí a ťažko poškodil celé štvrte Bejrútu.



V júli kvasenie obilia spôsobilo v severnom bloku sila požiar. Hasenie vodou situáciu iba zhoršilo, úrady preto rozhodli o zastavení hasenia. Z tlejúceho obilia sa potom do okolia šíril nepríjemný zápach. Obyvateľom úrady odporučili, aby opustili oblasť prístavu, pretože hrozí zrútenie síl.



Emmanuel Durand, francúzsky stavebný inžinier, ktorý sa dobrovoľne prihlásil do vládou povereného tímu expertov, pre agentúru AP povedal, že severný blok sila sa nakláňal už odo dňa výbuchu v roku 2020, ale posledný požiar ho oslabil a urýchlil pád. Silá monitoroval na diaľku pomocou senzorov.



Vlani v apríli sa libanonská vláda rozhodla silá zbúrať, ale po protestoch rodín obetí rozhodnutie pozastavila. Tvrdili, že silá môžu obsahovať dôkazy pre súdne vyšetrovanie a že by mali slúžiť ako pamätník tragickej udalosti. Hoci vysokopostavení úradníci o výbušnom a v prístave nesprávne skladovanom materiáli vedeli, doteraz nebol nikto zodpovedný potrestaný.