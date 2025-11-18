< sekcia Zahraničie
Časť opozície na Ukrajine zablokovala rokovanie parlamentu
Ukrajinský prezident v reakcii navrhol odvolať Hrynčukovú a Haluščenka, ktorý v minulosti viedol aj rezort energetiky.
Autor TASR
Kyjev 18. novembra (TASR) - Poslanci z ukrajinskej opozičnej strany Európska solidarita bývalého prezidenta Petra Porošenka v utorok zabránil hlasovaniu o odvolaní ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka a ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej. Obaja sú zapletení do rozsiahleho korupčného škandálu v energetickom sektore a opozícia požaduje odstúpenie celej vlády premiérky Julije Svyrydenkovej. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Ukrajinské protikorupčné úrady zistili, že rozsiahla zločinecká sieť ovplyvňovala strategické štátne podniky vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a jej členovia preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov. Hlavným podozrivým v kauze je Timur Mindič, priateľ a bývalý obchodný partner prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ukrajinský prezident v reakcii navrhol odvolať Hrynčukovú a Haluščenka, ktorý v minulosti viedol aj rezort energetiky. Hlasovaniu o ich odvolaní z funkcie však opoziční poslanci fyzicky zabránili blokovaním rečníckeho pultu a požadujú namiesto toho odchod celého vládneho kabinetu.
Predseda parlamentu Ruslan Stefančuk schôdzu prerušil a podľa jedného z opozičných poslancov by sa hlasovanie malo uskutočniť v stredu.
Poslanci Zelenského strany Sluha národa obvinili opozičných politikov z blokovania činnosti zákonodarného zboru. „Kým jedni zlodeji utekajú a skrývajú sa, iní - populistickí politici - hrajú divadlo,“ povedal poslanec vládnej strany Danylo Hetmancev.
