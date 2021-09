Časť Palestínskej samosprávy považuje Lapidove návrhy za pozitívum

Na archívnej snímke izraelský premiér Naftali Bennett. Foto: TASR / AP

Ramalláh 17. septembra (TASR) - Časť palestínskeho vedenia opatrne víta novú víziu pre palestínske pásmo Gazy, ktorú predstavil minister zahraničných vecí Jair Lapid ako "nové (dohody z) Oslo". Informoval o tom v piatok spravodajský web The Times of Israel, ktorý súčasne pripomenul, že palestínsky premiér Muhammad Štajjá, ako aj hnutie Hamas ovládajúce pásmo Gazy, Lapidove návrhy odmietli.povedal nemenovaný predstaviteľ Palestínskej samosprávy s odkazom na mierové dohody z roku 1993.Svoj plán Lapid prezentoval minulú nedeľu. Jeho podstatou je zlepšenie životných podmienok v palestínskom pásme Gaze výmenou za neútočenie zo strany radikálneho hnutia Hamas, ktoré túto palestínsku enklávu spravuje.Lapid prišiel s týmto návrhom s cieľom vyriešiť, a to krátko pred tým, ako v nedeľu došlo k ďalšej eskalácií napätia medzi Izraelom a Hamasom.Cieľom rozvojového plánu pre Gazu, ktorý zahŕňa výhody v oblasti infraštruktúry a zamestnanosti, je ukázať Palestínčanom v tejto enkláve, že práve vojenské operácie Hamasu voči Izraelu sú dôvodom,vysvetlil Lapid v nedeľu.Zdôraznil, že nevolá po rokovaniach s Hamasom, pretožeLapid, ktorý by mal v rámci dohody o rotácii prevziať o dva roky funkciu predsedu izraelskej vlády, pripustil, že jeho plán nateraz nie je v súlade s oficiálnou politikou izraelskej vládnej koalície pozostávajúcej z ôsmich strán. Dodal však, že má podporu predsedu vlády Naftaliho Bennetta.V prvej fáze plánu by infraštruktúra v pásme Gaze - na území s dvoma miliónmi obyvateľov - prešlaspresnil Lapid v nedeľu v prejave na Reichmanovej univerzite v meste Herzlija.informoval.navrhuje Lapid s tým, že v tomto procese dôležitú úlohu zohrávalo aj medzinárodné spoločenstvo, najmä Egypt.Jair Lapid v tejto súvislosti zdôraznil, že tento plán nebude možné uskutočniť. Dodal, žedohody zo strany Hamasu celý proces zastaví alebo zvráti.V prípade, že by realizácia prvej etapy plánu bola úspešná, pri pobreží pásma Gazy by sa potom mohla začať výstavba umelého ostrova, ktorý by umožnil vybudovať aj prístav a vytvoriť tak dopravné spojenie medzi Gazou a Západným brehom.V rámci tohto kroku má podľa Lapidovho plánu Palestínska samospráva prevziať agendu občianskych a hospodárskych záležitostí v pásme Gazy.Lapid však podľa izraelského webu nevysvetlil, ako a prečo by Hamas mal súhlasil s tým, aby jeho súperi z Palestínskej samosprávy mali v Gaze prevziať zodpovednosť za tieto aspekty.Fakt, že Izrael a medzinárodné spoločenstvo v minulosti nástojili na podobnom usporiadaní - ktoré Hamas aj vtedy odmietol - už viaceré podobné projekty zmaril.Lapid informoval, že tento svoj plán predstavil, ako aj USA, Rusku a Európskej únii. Spresnil, žeAgentúra AFP informovala, že len niekoľko hodín po tomto Lapidovom príhovore došlo opäť k vyostreniu napätia medzi Izraelom a pásmom Gazy.