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Časť Prahy postihol výpadok prúdu, poslanci museli prerušiť schôdzu
Reportéri zo snemovne uviedli, že tam fungovalo len núdzové osvetlenie a rokovanie bolo preto prerušené.
Autor TASR,aktualizované
Praha 6. novembra (TASR) - Časť Prahy postihol v piatok dopoludnia výpadok elektriny. Poruchy v rozvodniach Praha Západ a Praha Červený vrch sa dotkli predovšetkým mestskej časti Praha 5 a Praha 6 a tiež časti Prahy 1. Mimoriadna situácia obmedzila dopravu a výpadok sa dotkol tiež rokovania Poslaneckej snemovne, ktoré museli zákonodarcovia prerušiť, píše spravodajkyňa TASR.
„Dnes okolo 9.30 h došlo k poruche v rozvodni Praha Západ. V tejto súvislosti došlo k výpadku prúdu v Prahe 5 a Prahe 6. Hasiči zasahovali pri piatich mimoriadnych udalostiach týkajúcich sa vyslobodenia osôb z výťahov. Pre tento výpadok došlo k obmedzeniu premávky električiek,“ uviedli pražskí hasiči na sociálnej sieti X.
Spoločnosť Pražská energetika (PRE) na svojom webe uviedla, že predpokladá obnovenie dodávok prúdu do 12.00 h. Nakoniec sa jej to podarilo skôr. Hovorca spoločnosti Karel Hanzelka vo vysielaní stanice ČT24 doplnil, že výpadok spôsobil skrat na rozvodni Praha Západ, v dôsledku čoho bola odpojená rozvodňa Praha Červený vrch a celkom sa dotkol asi 70.000 odberných miest na ľavom brehu Vltavy. Zároveň vyvrátil špekulácie o možnom kybernetickom útoku.
Mimoriadna udalosť sa dotkla aj dopravy vrátane MHD. Podľa pražského dopravného podniku boli prerušené linky električiek 1 a 2. Polícia na sieti X upozornila na opatrnosť aj vodičov. „V súvislosti s výpadkom elektrického prúdu v Prahe 5 a 6 došlo k výpadku zariadení slúžiacich na riadenie dopravy a z tohto dôvodu prosíme všetkých vodičov, aby v križovatkách dbali na zvýšenú opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov,“ zdôraznila.
Krátko bez elektriny boli podľa servera iDNES.cz aj stanice metra Jinonice a Pankrác, kde museli byť uzavreté eskalátory a súpravy metra stanicami len prechádzali. Nefungovala ani lanovka na Petřín. Situácia sa týkala tiež Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) a Fakultnej nemocnice Motol a Homolka. ÚVN na sieti X uviedla, že nemocnica v čase výpadku fungovala na záložných zdrojoch a poskytovanie zdravotnej starostlivosti to nemalo žiaden vplyv.
Výpadok prúdu však ovplyvnil poslancov, ktorí mali práve schôdzu. Reportéri zo snemovne uviedli, že tam fungovalo len núdzové osvetlenie a rokovanie bolo preto prerušené. Podľa redaktorky ČT24 nefungovali ani vstupné karty, niektorí poslanci sa preto nemohli dostať do svojich kancelárií. Okolo 10.30 stanica ČT24 uviedla, že sa v Poslaneckej snemovni už svieti a zakrátko bolo obnovené aj rokovanie.
Niektorí poslanci kritizovali, že krátky výpadok elektriny snemovňu okamžite vyradí z prevádzky. Kritická infraštruktúra by podľa nich mala byť zabezpečená lepšie. Piráti chceli napríklad do programu schôdze zaradiť bod, či je parlament pripravený na krízové situácie. To sa im nepodarilo. Predseda snemovne Tomio Okamura pripustil, že diskusia o prípadnom posilnení záložných generátorov bude.
„My tu ten generátor máme, preto núdzové svetlá svietia. Teraz je otázka - a určite bude diskusia a ja sa na to budem pýtať - či nemáme posilniť nejaké záložné generátory, aby snemovňa, aspoň tá sála a systémy pre tieto prípady fungovali,“ povedal novinárom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dnes okolo 9.30 h došlo k poruche v rozvodni Praha Západ. V tejto súvislosti došlo k výpadku prúdu v Prahe 5 a Prahe 6. Hasiči zasahovali pri piatich mimoriadnych udalostiach týkajúcich sa vyslobodenia osôb z výťahov. Pre tento výpadok došlo k obmedzeniu premávky električiek,“ uviedli pražskí hasiči na sociálnej sieti X.
Spoločnosť Pražská energetika (PRE) na svojom webe uviedla, že predpokladá obnovenie dodávok prúdu do 12.00 h. Nakoniec sa jej to podarilo skôr. Hovorca spoločnosti Karel Hanzelka vo vysielaní stanice ČT24 doplnil, že výpadok spôsobil skrat na rozvodni Praha Západ, v dôsledku čoho bola odpojená rozvodňa Praha Červený vrch a celkom sa dotkol asi 70.000 odberných miest na ľavom brehu Vltavy. Zároveň vyvrátil špekulácie o možnom kybernetickom útoku.
Mimoriadna udalosť sa dotkla aj dopravy vrátane MHD. Podľa pražského dopravného podniku boli prerušené linky električiek 1 a 2. Polícia na sieti X upozornila na opatrnosť aj vodičov. „V súvislosti s výpadkom elektrického prúdu v Prahe 5 a 6 došlo k výpadku zariadení slúžiacich na riadenie dopravy a z tohto dôvodu prosíme všetkých vodičov, aby v križovatkách dbali na zvýšenú opatrnosť a riadili sa pokynmi policajtov,“ zdôraznila.
Krátko bez elektriny boli podľa servera iDNES.cz aj stanice metra Jinonice a Pankrác, kde museli byť uzavreté eskalátory a súpravy metra stanicami len prechádzali. Nefungovala ani lanovka na Petřín. Situácia sa týkala tiež Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) a Fakultnej nemocnice Motol a Homolka. ÚVN na sieti X uviedla, že nemocnica v čase výpadku fungovala na záložných zdrojoch a poskytovanie zdravotnej starostlivosti to nemalo žiaden vplyv.
Výpadok prúdu však ovplyvnil poslancov, ktorí mali práve schôdzu. Reportéri zo snemovne uviedli, že tam fungovalo len núdzové osvetlenie a rokovanie bolo preto prerušené. Podľa redaktorky ČT24 nefungovali ani vstupné karty, niektorí poslanci sa preto nemohli dostať do svojich kancelárií. Okolo 10.30 stanica ČT24 uviedla, že sa v Poslaneckej snemovni už svieti a zakrátko bolo obnovené aj rokovanie.
Niektorí poslanci kritizovali, že krátky výpadok elektriny snemovňu okamžite vyradí z prevádzky. Kritická infraštruktúra by podľa nich mala byť zabezpečená lepšie. Piráti chceli napríklad do programu schôdze zaradiť bod, či je parlament pripravený na krízové situácie. To sa im nepodarilo. Predseda snemovne Tomio Okamura pripustil, že diskusia o prípadnom posilnení záložných generátorov bude.
„My tu ten generátor máme, preto núdzové svetlá svietia. Teraz je otázka - a určite bude diskusia a ja sa na to budem pýtať - či nemáme posilniť nejaké záložné generátory, aby snemovňa, aspoň tá sála a systémy pre tieto prípady fungovali,“ povedal novinárom.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)